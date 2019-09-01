يوفنتوس يقترح على برشلونة صفقة تبادلية لضم راكيتيتش

تتواصل التقارير التي تتحدث عن سعي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش من نادي برشلونة الإسباني، مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

ووفقًا لصحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، فإن يوفنتوس سيعرض على برشلونة صفقة تبادلية للتعاقد مع راكيتيتش، بحيث يختار برشلونة بين إيمري تشان، وبليس ماتويدي، وخوان كوادرادو، رودريغو بينتانكور، دانييلي روغاني وفيدريكو برناردسكي.

وكان راكيتيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، ضمن خطط برشلونة لضم نيمار من باريس سان جيرمان بصفقة تبادلية، لكن فشل الصفقة يثير الشكوك حول مستقبل اللاعب الكرواتي.

ولم يعتمد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة على راكيتيتش سوى 35 دقيقة في أول 3 مباريات للنادي الكتالوني في الدوري الإسباني، واعتبرت تقارير صحفية إسبانية ذلك إشارة إلى اللاعب بالبحث عن نادٍ جديدٍ.

ومن المتوقع أن يتقلص دور راكيتيتش مع برشلونة بعد التعاقد مع فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام الهولندي، في سوق الانتقالات الصيفي.

وانضم راكيتيتش إلى برشلونة قادمًا من إشبيلية صيف العام 2014، ولعب مع النادي الكتالوني 269 مباراة، سجل فيها 34 هدفًا، وصنع 37.

وراكيتيتش ليس اللاعب الوحيد من لاعبي برشلونة الذين يسعى يوفنتوس للتعاقد معهم، إذ تردد أن يوفنتوس يريد الحصول على خدمات صاموئيل أومتيتي، لتعويض غياب جورجيو كيلليني الذي سيغيب مدة لا تقل عن 4 أشهر؛ لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.