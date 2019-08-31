صحيفة: راكيتيتش وتوديبو يوافقان على الانتقال إلى باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، السبت، أن الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي جان كلير توديبو، لاعبي برشلونة الإسباني، وافقا على الانضمام إلى باريس سان جيرمان، في الصفقة التبادلية التي تشمل عودة البرازيلي نيمار إلى النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة ”ليكيب“، فإن راكيتيتش وتوديبو وافقا على الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي يرفض حتى الآن، وهو الأمر الذي قد يعرقل عودة نيمار مع تبقي أيام قليلة على نهاية سوق الانتقالات.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإنه لا بد من إقناع ديمبلي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، لأنه العنصر الأساسي في الصفقة التبادلية، التي تشمل عودة نيمار إلى برشلونة، مع دفع النادي الكتالوني المبلغ المالي لإتمام الصفقة.

وغادر نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفي للعام 2017، مقابل 222 مليون يوور، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، لكن اللاعب عبر عن رغبته في مغادرة النادي الفرنسي الصيف الحالي.

ولم يشارك نيمار في أي مباراة ودية استعدادًا للموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، كما غاب عن أول 3 مباريات في الدوري الفرنسي.

كما لم يعتمد إرنيستو فالفيردي على راكيتيتش في أول مباراتين لبرشلونة في الدوري الإسباني، في إشارة واضحة للاعب بالبحث عن نادٍ جديد.