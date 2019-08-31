بعد انسحاب برشلونة.. ”فريق نيمار“ يرفض الاستسلام ويبحث عن معجزة الساعات الأخيرة

كشفت تقارير صحفية تفاصيل الساعات الأخيرة في المفاوضات الخاصة بصفقة البرازيلي نيمار، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، والتي تعثرت وإن لم تمت حتى الآن في ظل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن المفاوضات التي أجراها وفد برشلونة في باريس كانت معقدة للغاية، ولم تسفر عن نتائج إيجابية، كون النادي الفرنسي طلب الحصول على 3 لاعبين من برشلونة هم الكرواتي راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي وتوديبو، إضافة إلى مبلغ مالي، لبيع نيمار.

وأشارت إلى أن الأمور كانت محسومة بالسلب منذ البداية في ظل رفض اللاعبين الثلاثة الرحيل عن البارسا إلى باريس، وبالتالي فإن برشلونة لا يملك الإمكانات المادية التي تجعله يستعيد نيمار بـ215 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يريده باريس سان جيرمان.

وأكدت أن الآمال التي كانت معلقة بلقاء رئيسي الناديين، جوسيب ماريا بارتوميو والقطري ناصر الخليفي في موناكو انهارت تمامًا، حيث لم يستمر لقاء الرئيسين سوى ”دقيقة واحدة“، ولم يتطرقا إلى صفقة نيمار إطلاقًا خلال حديثهما القصير للغاية.

وتابعت: ”استدعى بارتوميو أمس الجمعة أعضاء مجلس إدارة برشلونة لاجتماع طارئ لبحث صفقة نيمار، ولم يستمر الاجتماع طويلًا، وقرر النادي الانسحاب من الصفقة وأرسل ما يفيد بذلك إلى باريس سان جيرمان عبر البريد الإلكتروني، معلنًا رفضه طلبات بطل فرنسا لبيع نيمار“.

وأردفت: ”بالنسبة لبرشلونة الآن، فإن الموقف واضح للغاية، لا توجد صفقة أو عرض جديد متوقع من النادي الكتالوني فيما يتعلق بقضية نيمار، والأمل الوحيد أن يكون هناك تراجع من باريس سان جيرمان في طلباته المادية بخصوص بيع اللاعب البرازيلي، ما يفتح الباب من جديد أمام معجزة الساعات الأخيرة“.

وأشارت إلى أن مديري أعمال نيمار يرفضون الاستسلام للأمر الواقع، وسيواصلون الضغط على إدارة باريس سان جيرمان قبل إغلاق سوق الانتقالات، من أجل الوصول إلى حل توافقي يرضي برشلونة ويعيده إلى المفاوضات مرة أخرى.

قال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، الجمعة، إن ناديه لم يقترب من التوصل لاتفاق بعودة نيمار إلى برشلونة لأن عرض بطل إسبانيا ليس كافيًا حتى الآن.

وقال ليوناردو، بعد فوز سان جيرمان 2/0 على ميتز وغياب نيمار عن هذه المباراة، إن بطل فرنسا لن يبيع اللاعب إلا بالسعر الذي يريده، وهو السعر الذي لم يعرضه برشلونة بعد.

وأبلغ ليوناردو الصحفيين ”أول مرة نتلقى فيها عرضًا من برشلونة بخصوص نيمار كانت في 27 أغسطس. لم يتقدم النادي بالعرض الذي يحقق مطالبنا“.

وأضاف ”موقف باريس سان جيرمان واضح دائمًا بخصوص نيمار، وهو أنه إذا تلقينا عرضًا يرضينا فإنه قد يرحل، لكن هذا لم يحدث. لم يحدث انهيار للمفاوضات لكن لم يحدث اتفاق حتى الآن“.

ولم يكن بوسع ليوناردو إخفاء رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكنه قال إن سعر اللاعب لم يساعده بعد على الرحيل.

وقال ليوناردو: ”نيمار أظهر باستمرار أنه يريد الرحيل، لكن لا أحد يملك المال الكافي لضمه. وإذا لم يصل العرض الذي نعتقد أنه يساوي قيمته فإنه سيستمر“.

وأضاف ”إنه لاعب استثنائي، لكن علاقته بالنادي ليست في أفضل حالاتها في الوقت الحالي“.