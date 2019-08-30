فالفيردي: سئمت من أخبار مفاوضات نيمار

أعرب المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عن رغبته في إغلاق سوق الانتقالات الحالي أبوابه لكي ”يرتاح“ من الشائعات المستمرة، مؤكدا أنه من الصعب للمدرب أن يعمل وهو يجهل قائمة فريقه النهائية، نظرا لأن صفقات الراحلين والقادمين لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وقال فالفيردي- في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة قبل مباراة برشلونة إن السبت أمام مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني ”الليغا“: لدي رغبة كبيرة في أن يغلق سوق الانتقالات أبوابه لكي نرتاح، لا يوجد لدي شيء أقوله عن نيمار، إنه لاعب في فريق آخر ونحن نحترم المنافسين، سنرى ما سيحدث.

يذكر أن مفاوضات معقدة تجري بين برشلونة ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الراهن من أجل حصول النادي الكتالوني على خدمات النجم البرازيلي.

ورفض فالفيردي الحديث عن إمكانية انضمام نيمار لبرشلونة، كما لم يتطرق إلى إمكانية رحيل لاعبين آخرين من الفريق، يمكن مبادلتهم بالنجم البرازيلي، مثل الفرنسي عثماني ديمبلي والكرواتي ايفان راكتيتش.

واستطرد المدرب الإسباني قائلا: ديمبلي حاليا يعاني من إصابة وعلينا أن ننتظر حتى يستعيد عافيته وبعد ذلك سنرى، لن أقول أي شيء عن ديمبلي.

وتابع: ايفان راكتيتش لاعب قدم مباريات كبيرة هنا وليس هناك ما يدعو للتفكير بأنه لن يبقى لسنوات طويلة هنا، لم يلعب في ذلك اليوم (المباراة الماضية) هذا صحيح، لم يلعب تلك المباراة لأنه لعب أمام أتلتيك بيلباو، نفس الحال مع بوسكيتيس الذي لم يلعب المباراة قبل السابقة، لم يحدث شيء، الموسم طويل للغاية وهناك مكان للجميع.