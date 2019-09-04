استياء داخل غرفة ملابس نادي برشلونة بسبب نيمار.. وبارتوميو يهرب من مواجهة ميسي

قالت صحيفة ”ماركا“، إن هناك حالة من الاستياء والغضب الشديد لدى لاعبي برشلونة الإسباني تجاه إدارة النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن نجوم الفريق الكبار، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز غاضبون للغاية من فشل إدارة برشلونة في حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وأكدت أن نجوم الفريق، وخاصة ميسي وسواريز طلبوا من رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بذل كل الجهد والمحاولات الممكنة لاستعادة نيمار، ولكنهم شعروا في نهاية المطاف أن إدارة البلوغرانا لم تكن جادة للغاية في المفاوضات، وبالتالي فقد فشلت محاولات إحياء الثلاثي MSN في البارسا.

وفي الوقت ذاته، وحسب صحيفة ”ماركا“ المدريدية، فإن الكرواتي إيفان راكيتيتش، والفرنسي عثمان ديمبلي، يشعران بالغضب الشديد تجاه إدارة برشلونة، التي حاولت إقحامهما في صفقة تبادلية لاستعادة نيمار، دون الحصول على موافقة مبدئية منهما قبل التفاوض على ذلك مع باريس سان جيرمان.

وفي سياق متصل، قالت إذاعة ”كادينا سير“، إن العلاقة بين ميسي وبارتوميو أصبحت باردة للغاية، بسبب فشل البارسا في استعادة نيمار.

وأشارت إلى أن بارتوميو تجنب الحديث مع ميسي في مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا وحفل تسليم جائزة أفضل لاعب في أوروبا، بإمارة موناكو الفرنسية مساء الخميس الماضي، كي لا يواجه أسئلة النجم الأرجنتيني حول فشل صفقة نيمار.