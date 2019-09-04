لويس سواريز: نيمار فعل كل شيء من أجل العودة إلى نادي برشلونة

تحدث المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، في حوار مع إذاعة ”فوكس سبورت“ عن قضية البرازيلي نيمار داسيلفا، الذي شغل فترة الانتقالات الصيفية بمحاولة فاشلة لإعادته إلى ”البلوغرانا“.

وقال سواريز: ”تحدثنا في الفترة الذي رغب فيها في الرحيل وقلنا له إنه في برشلونة سيكون أفضل من أي مكان، لكن حسنًا، إنها قرارات وهو اختار، لكنه حاليًّا فعل كل شيء من أجل العودة“.

وأكد سواريز أنهم لم يتحدثوا عبر تطبيق ”واتساب“ خلال فترة الانتقالات، موضحًا: ”الحقيقة أنه في هذا الوقت لم يكن هناك نقاش، حاليًّا تكلم أكثر قليلًا، نعرف كل الوضعيات الصعبة التي عاشها، نحن نحترم حياته ووقته“.

كما تحدث عن دور غرف الملابس في منح الثقة للاعب الشاب إنسو فاتي، الذي تألق في لقاءات برشلونة أخيرًا، مؤكدًا أنه تفاجأ بثقته في نفسه حين جاء للتدريب برفقة الفريق الأول قبل لقاء ريال بيتيس.

كما عبر عن اندماج أنطوان غريزمان بطريقة جيدة، وقال: ”اندمج لكوننا تعاملنا معه بأفضل طريقة، وأظهرنا له أن غرفة الملابس متواضعة جدًّا، من الخارج يظهر من الصعب الوصول إلى غرفة ملابس برشلونة لكننا جميعًا متشابهون“.