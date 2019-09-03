أخبار ليفربول وريال مدريد وبرشلونة: صدمة زيدان.. ومطالبات ببيع محمد صلاح

بعد ما يزيد على 3 أشهر من الإثارة، أغلقت سوق الانتقالات الصيفية أبوابها مساء أمس الاثنين، لتبدأ الأندية الأوروبية في الدوريات الأربعة الكبرى، إضافة إلى الدوري الإنجليزي، الذي أغلق الميركاتو الخاص به في أغسطس الماضي، إعادة ترتيب أوراقها خلال فترة التوقف الدولي، التي تستمر حتى يوم 11 سبتمبر الجاري.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مفاجأة الساعات الأخيرة من الميركاتو، بعد أن أبرم صفقتين من العيار الثقيل، وهما الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان الإيطالي باتفاق إعارة لمدة موسم بـ5 ملايين يورو، مع خيار الشراء في منتصف عام 2020 مقابل 65 مليون يورو، إضافة إلى الحصول على خدمات الكوستاريكي كيلور نافاس من ريال مدريد الإسباني بعقد يمتد حتى منتصف 2023.

صدمة زيدان

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد يعاني من الصدمة، رغم أن ناديه أنفق أكثر من 300 مليون يورو على الصفقات في الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أن صدمة زيدان ترجع إلى أن صفقته المميزة، والتي تتضمن ضم الفرنسي بول بوغبا إلى الريال من صفوف مانشستر يونايتد لم تنجح، وهو ما أصابه بإحباط شديد، حيث كان يضع بوغبا بوصفه إحدى ركائز مشروعه الجديد في النادي الملكي.

من جانبه، لا يزال بوغبا يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد، حيث كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية قيام اللاعب الفرنسي بوضع علامة الإعجاب على منشور بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، يطالبه بالانضمام إلى الميرينغي.

قرار محمد صلاح

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن الأصوات بدأت تتعالى في نادي ليفربول الإنجليزي لبيع النجم المصري الدولي محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن محمد صلاح أصبح منذ انضمامه إلى ليفربول النجم الأول للنادي الإنجليزي، ومعشوق الجماهير في ”أنفيلد“، إلا أن المنطق يتطلب بيعه بنهاية الموسم وتحقيق أقصى استفادة مادية من قيمته التسويقية وهو في قمة مستواه.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، من نادي روما الإيطالي، مقابل 40 مليون يورو، ولا تقل قيمته التسويقية حاليًا عن 150 مليون يورو، وسط اهتمام بالغ من ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالحصول على خدماته مستقبلًا.

ومضت الصحيفة تقول: ”الآراء المطالبة ببيع محمد صلاح تبرر ذلك بضرورة استغلال الأموال التي سيجنيها ليفربول من الصفقة في تعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة ومميزة“.

وتابعت بقولها: ”على رأس تلك الصفقات الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ونجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي الدولي جودين سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، وكاي هافرتز، لاعب وسط نادي باير ليفركوزن الألماني، البالغ من العمر 20 عامًا، وأحد أبرز المواهب في البوندزليغا“.

وأكدت أن المدير الرياضي لنادي ليفربول مايكل إدواردز يجب أن يعمل من الآن على بيع محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري، من أجل تجديد دماء الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مؤخراً.

وأردفت بقولها: ”أموال بيع محمد صلاح ستكون ضرورية للغاية بالنسبة لليفربول، مثلما حدث مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي انتقل إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو، قبل أن يرحل إلى بايرن ميونخ الألماني مؤخرًا على سبيل الإعارة، حيث استفاد الريدز من صفقة كوتينيو في تعزيز صفوفه بالعديد من اللاعبين، على رأسهم الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرازيلي أليسون بيكر، ومواطنه فابينيو“.

أزمة يوفنتوس وصفقة راكيتيتش

كشفت تقارير صحفية أسباب فشل انضمام النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى نادي يوفنتوس الإيطالي من برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت أمس الاثنين.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن راكيتيتش كان على قمة أولويات المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي، إلا أن الأمور لم تشهد النهاية السعيدة لأسباب تسويقية.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن يوفنتوس كان يسعى إلى التخلص من لاعب ضمن 3 لاعبين في صفوف الفريق، كي يحسم صفقة راكيتيتش، وهو روجاني وماريو ماندزوكيتش وإيمري تشان، إلا أن البيانكونيري لم ينجح في ذلك، مما اضطره إلى التخلي عن ضم راكيتيتش.

وأكد أن راكيتيتش كان مستعدًا للرحيل إلى يوفنتوس، خاصة بعد رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار الصفقة التبادلية المقترحة وقتها لإعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوغرانا، حيث أبلغ الكرواتي الدولي مسئولي البارسا رفضه التام لارتداء قميص الـ“بي إس جي“.

وتابع الموقع بقوله: ”فشل ضم راكيتيتش في الميركاتو الصيفي لا يعني نهاية أمل يوفنتوس في التعاقد مع اللاعب، حيث يمكن أن يعود مرة أخرى إلى اهتمامات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل“.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن يوفنتوس يواجه أزمة حقيقية بنهاية الموسم الجاري، حيث تنتهي عقود 5 لاعبين في يونيو 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء اللاعبين هم: الكولومبي خوان كوادرادو، والحارسين جيانلويغي بوفون وكارلو بنسوليو، وجورجيو كيلليني، وبليز ماتويدي ( الذي يملك النادي خيار التمديد له حتى 2021).

وأكدت أن مسئولي اليوفي سيكون عليهم حسم موقف اللاعبين الخمسة في وقت مبكر، حتى لا يرحلوا مجانًا بعد أقل من عام.

قائمة أرقام برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن قائمة أرقام اللاعبين بالنسبة للموسم الجديد، والذي انطلق في السادس عشر من أغسطس الماضي.

وكان الفريق الكتالوني قد ترك رقم 11 فارغًا؛ نظرًا لاحتمالية التعاقد مع نيمار، إلا أن الصفقة باءت بالفشل، وارتدى ديمبلي هذا الرقم.

وسيكون الرقم 1 من نصيب تير شتيغن، 2 نيلسون سيميدو، 3 جيرارد بيكيه، 4 إيفان راكيتيتش، 5 سيرخيو بوسكيتس، 6 توديبو، 7 فيليبي كوتينيو، 8 آرثر ميلو، 9 لويس سواريز، و10 ليونيل ميسي.

بالنسبة للوافدين الجديدين غريزمان الرقم 17، بينما سيكون الرقم 21 من نصيب الهولندي فرينكي دي يونغ.