استبعاد هازارد وشقيقه من تشكيلة منتخب بلجيكا للإصابة

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، إن إيدن هازارد وشقيقه تورغان خرجا من تشكيلة المنتخب الذي يستعد لمواجهة سان مارينو واسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بسبب الإصابة.

وخضع الاثنان لفحوص طبية بمعسكر بلجيكا وأظهرت معاناة إيدن من شد عضلي بينما أصيب شقيقه الأصغر في الضلوع.

ولم يخض إيدن أي مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع فريقه الجديد ريال مدريد منذ انتقاله من تشيلسي بسبب الإصابة.

A car is a car. Eden Hazard arrived at the Belgian national squad in a small Peugeot 20x. Different. pic.twitter.com/5qZXn3sXdb

— Kristof Terreur ???????? (@HLNinEngeland) September 3, 2019