إدين هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي الموسم الماضي

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، البلجيكي إدين هازارد، أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي، عن الموسم الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية.

ووقع اختيار يويفا على هازارد بعدما قاد فريقه السابق تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي على حساب آرسنال في المباراة النهائية بالفوز 4/1.

يشار إلى أن هازارد لم يحضر الحفل الذي أقيم في إمارة موناكو لانشغاله مع ريال مدريد، الذي انتقل إليه في سوق الانتقالات الصيفي قادمًا من تشيلسي، في صفقة تقدر بـ100 مليون يورو.

وحصل هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، على 340 صوتًا، متفوقًا على الفرنسي أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي، والذي جمع 119 صوتًا، مقابل 94 صوتًا للصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد القادم من آينتراخت فرانكفورت.