أسينسيو نجم ريال مدريد يبدأ مرحلة التأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي (فيديو)

استهل ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، يوم الثلاثاء، الخطوات الأولى في برنامجه التأهيلي بعد أن أجرى جراحة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الداخلي وفي الغضروف الخارجي بالركبة اليسرى.

وكان أسينسيو قد تعرض لهذه الإصابة الخطيرة في 23 يوليو/تموز الماضي، خلال مباراة أرسنال الإنجليزي، ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

Asensio continues with his recovery work pic.twitter.com/SwOnJzlDqd — Real Madrid Info (@RMadridInfo) September 3, 2019

وبدأ أسينسيو البرنامج التأهيلي، من أجل العودة للملاعب بتدريبات المشي داخل حمام السباحة لتقوية العضلات.

ومن المنتظر أن تتراوح فترة غياب صاحب الـ23 عامًا بين 6 و8 أشهر، ووفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي.