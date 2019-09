ما بين البكاء وسعي ريال مدريد.. تقارير تكشف اللحظات الأخيرة في الميركاتو الصيفي لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، يوم الثلاثاء، عن اللحظات الأخيرة التي عاشها البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بعد فشل مفاوضات عودته إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن أحد مسؤولي برشلونة أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نيمار، صباح السبت الماضي؛ لإبلاغه بفشل الصفقة.

وأشارت إلى أن نيمار شعر بالحزن ثم بدأ يبكي؛ بسبب عدم قدرته على مغادرة سان جيرمان في الموسم الحالي.

وأوضحت أن اللاعب البرازيلي أصيب بمزيج من الإحباط والغضب؛ لأنه كان يعتقد أن النادي الفرنسي سيوافق على رحيله في نهاية الميركاتو.

???? — When Neymar found out at home that he cannot return to Barça, he cried. [@quimdomenech] pic.twitter.com/x6XXTRPzhg

