ما بين البكاء وسعي ريال مدريد.. تقارير تكشف اللحظات الأخيرة في الميركاتو الصيفي لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، يوم الثلاثاء، عن اللحظات الأخيرة التي عاشها البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بعد فشل مفاوضات عودته إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن أحد مسؤولي برشلونة أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نيمار، صباح السبت الماضي؛ لإبلاغه بفشل الصفقة.

وأشارت إلى أن نيمار شعر بالحزن ثم بدأ يبكي؛ بسبب عدم قدرته على مغادرة سان جيرمان في الموسم الحالي.

وأوضحت أن اللاعب البرازيلي أصيب بمزيج من الإحباط والغضب؛ لأنه كان يعتقد أن النادي الفرنسي سيوافق على رحيله في نهاية الميركاتو.

???? — When Neymar found out at home that he cannot return to Barça, he cried. [@quimdomenech] pic.twitter.com/x6XXTRPzhg — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 3, 2019

ووفقًا للكثير من التقارير، فإن نيمار لم يتخل عن حلم اللعب مجددًا بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولذلك قرر تأجيل عودته إلى ”كامب نو“ حتى الصيف المقبل.

فيما ذكرت صحيفة ”ماركا“، أن نادي ريال مدريد لا يزال يتواصل مع والد البرازيلي نيمار، لنقل اللاعب إلى ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“.

وشددت الصحيفة، على أن ريال مدريد تحدث مع والد اللاعب منذ أشهر، ولم يرد النادي الملكي أي نزاع أو خلاف مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فلورنتينو بيريز مهووس بالتعاقد مع نيمار، الذي دائمًا ما كان يشيد به، حتى قبل الانتقال إلى برشلونة في 2013.

وكشفت الصحيفة عن أن نيمار لم يغلق الأبواب أمام وصول محتمل إلى ريال مدريد، منذ بداية سوق الانتقالات وحتى الجزء الأخير الذي انتهى بعودته إلى البرازيل للمشاركة مع منتخب بلاده أمام كولومبيا، يوم الخميس.

كما كشفت أيضًا الصحيفة المقربة من النادي الملكي، بأن في ريال مدريد كانوا منتظرين مكالمة باريس سان جيرمان لحسم الصفقة، ولكن في النهاية انتهت قصة نيمار مؤقتًا، لكن لم ينته سعي الميرنغي بشأن التعاقد معه.

ريال مدريد ينتظر ميركاتو الشتاء لإمكانية ضم نيمار، كما هو الحال في برشلونة أيضًا، ولكن العقبة الوحيدة هي إقناع زين الدين زيدان بضم اللاعب البرازيلي، خاصة وأن زيزو لا يثق في حالة اللاعب البدنية.