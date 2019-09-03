عناوين الصحف الرياضية العالمية.. نهاية فترة الانتقالات ورحيل إيكاردي وخيبة أمل نيمار (صور)

شكلت نهاية سوق الانتقالات في أوروبا والصفقات الأخيرة أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بخيبة أمل البرازيلي نيمار وبقاء عدة لاعبين في فرقهم رغم شائعات الرحيل، وأبرزهم راكيتيتش وهيغواين وبول بوغبا، وبكأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين، والعنصرية في الملاعب الأوروبية.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية في التقرير التالي:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية وتحدثت عن الثورة التي وعد بها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وكتبت: ”ماذا حدث للثورة الفرنسية“.

كما اهتمت بتعاقدات الساعات الأخيرة في إسبانيا وانتقال كيلور نافاس لباريس سان جرمان مقابل قدوم ألفونسو أريولا لريال مدريد وكتبت حول النجم البرازيلي: ”نيمار يبقى في باريس سان جيرمان“.

الصحيفة اهتمت بالفوز الثاني لمنتخب إسبانيا في كأس العالم لكرة السلة.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار بعد فشل صفقة انتقاله لبرشلونة وبقائه رسميًا في باريس سان جرمان مؤكدة أنه منهار ويشعر بخيبة أمل.

كما تحدثت عن الصفقة الأخيرة لبرشلونة وكتبت: ”رافينيا يمدد عقده لموسم ويرحل معارًا لسيلتا فيغو“.

الصحيفة اهتمت بانتقال كيلور نافاس من ريال مدريد لباريس سان جيرمان وفوز منتخب إسبانيا على بورتوريكو في كأس العالم لكرة السلة.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجمين إيفان راكيتش ونيمار بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية وكتبت: ”يبقون“، في إشارة لعدم مغادرتهما فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان كما كان متوقعًا.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن فترة الانتقالات في إسبانيا واهتمت بريال مدريد وكتبت: ”كيلور وإيكاردي في باريس سان جيرمان وأريولا معارًا لريال مدريد“.

كما اهتمت بالمرشحين لجائزة الأفضل في العالم بحسب الفيفا: ”ميسي ورونالدو وفان ديك في النهائي“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بفوز منتخب إسبانيا الثاني في كأس العالم لكرة السلة وجاء على حساب بورتوريكو.

آس

اهتمت الصحيفة بالثنائي بول بوغبا ونيمار وكتبت: ”يستمران“، في إشارة لبقائهما في فريقيهما مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

كما اهتمت بترشيح رونالدو وميسي وفان ديك للقب أفضل لاعب في العالم بحسب الفيفا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات الدولي الإنجليزي كيران تريبير مدافع أتلتيكو مدريد وكتبت: ”كيران تريبير يكشف أنه طرد من توتنهام“.

كما تحدثت عن تصريحات الدولي الإنجليزي جادون سانشو حول التعليقات العنصرية ضد عدد من اللاعبين.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نهاية فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا واهتمت بالصفقات الأخيرة خصوصًا للأندية الفرنسية وكتبت: ”الباقة الأخيرة“.

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على الحوار الذي أجرته مع الأرجنتيني خافيير باستوري نجم روما وقال: ”أنا أستمتع“.

كما اهتمت بمنتخب فرنسا وكتبت: ”من يأتي بعد هوغو لوريس“، الحارس الأول لمنتخب فرنسا.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة باليوم الأخير لفترة التعاقدات الصيفية وكتبت: ”إيكاردي يذهب لباريس سان جيرمان.. إنتر ميلانو منحه مجانًا“، و ”روما يتعاقد مع مختريان“ و“ فيورنتينا يتعاقد مع غزال“، ”ميلان يتعاقد مع ريبيتش مقابل أندريه سيلفا“.

الصحيفة اهتمت أيضًا برد لوكاكو على الهتافات العنصرية ضده من طرف جماهير كالياري.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على نهاية فترة الانتقالات الصيفية والصفقات الأخيرة للأندية الإيطالية وكتبت: ”يوفي الضربة هو هيغواين“ و“إيكاردي لباريس سان جيرمان وروما يتعاقد مع كالينتش ومختريان وريبيتش لميلان“.

كما اهتمت الصحيفة برد لوكاكو على الهتافات العنصرية ضده من طرف جماهير كالياري، وفوز منتخب إيطاليا في كأس العالم لكرة السلة.