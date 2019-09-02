تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. صفقات مجنونة في الساعات الأخيرة.. وبرشلونة يضع خطة الانتقام

شهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية العديد من المفاجآت المدوية، حيث تم الإعلان عن صفقات مهمة للغاية لعدد من كبار الأندية الأوروبية، بينما لا يزال فشل صفقة عودة البرازيلي نيمار إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني تحظى باهتمام كبير من الصحافة الأوروبية، ويبدو أن تلك الجولة لن تكون الأخيرة على الإطلاق في الصراع بين البارسا وباريس سان جيرمان الفرنسي.

قنبلة إيكاردي وصفقة نافاس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد شهور طويلة من الشكوك التي أحاطت بمستقبل اللاعب.

وسينضم إيكاردي إلى صفوف باريس سان جيرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وخرج إيكاردي من حسابات أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، عقب التعاقد مع روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد.

ودخل إيكاردي في مشاكل مع النيراتزوري، بعدما تم تجريده من شارة القيادة الموسم الماضي، أثناء فترة المدير الفني لوتشيانو سباليتي.

وانضم إيكاردي صاحب الـ26 عامًا لإنتر ميلان، قادمًا من سامبدوريا العام 2013، وسجل 17 هدفًا خلال 37 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وفي صفقة أخرى، نجح باريس سان جيرمان في ضم الكوستاريكي كيلور نافاس من نادي ريال مدريد الإسباني في عقد يستمر حتى عام 2023.

وجاء التعاقد مع نافاس في إطار صفقة تبادلية مع ريال مدريد، شهدت أيضًا رحيل الحارس الفرنسي أريولا من بطل فرنسا إلى النادي الملكي.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن صفقة انتقال نافاس إلى باريس سان جيرمان وصلت قيمتها إلى 15 مليون يورو، في حين لم يتم الكشف عن قيمة انتقال أريولا إلى الميرينغي.

واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في أول 3 مباريات للنادي الملكي في الدوري الإسباني، وهو ما لا يرضي طموحات نافاس، الذي انضم لريال مدريد صيف العام 2014.

رحيل رافينيا

توصل برشلونة وسيلتا فيغو إلى اتفاق مبدئي لانتقال رافينيا ألكانتارا إلى سيلتا فيغو على سبيل الإعارة، بعد تجديد عقده مع النادي الكتالوني، وبعد انتهاء الإعارة لمدة عام من حق برشلونة بيع اللاعب.

وذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن ما كان يهم برشلونة هو تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي، شقيق تياغو ألكانتارا الذي فضل اللعب بقميص إسبانيا، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث يمكنه الرحيل مجانًا قبل نهاية عقده بـ6 أشهر.

ويمكن لرافينيا المشاركة في سيلتا فيغو، وهو ما كان غير ممكن في برشلونة؛ بسبب المنافسة الشديدة في وسط الملعب مع سيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونغ وإيفان راكيتيتش والبرازيلي آرثر والتشيلي أرتورو فيدال.

وشارك رافينيا في الهجوم بدلًا من ليونيل ميسي الغائب للإصابة، لكنه سيعود إلى مقاعد البدلاء بعد عودة القائد والهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

وكان فالنسيا يسعى لضم رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن النادي رفض التعاقد معه ليقترب أكثر من سيلتا فيغو الذي سبق له اللعب معه موسم 2013/2014، تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي.

صفقة كورية

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا، تعاقده مع المهاجم الكوري الشمالي هان كوانغ سونغ قادمًا من نادي كالياري، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفي.

وقال يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الـ8 الماضية، في بيان على حسابه على موقع ”تويتر“: ”هان كوانغ سونغ لاعب جديد في يوفنتوس، أهلًا وسهلًا“.

ولم يكشف يوفنتوس عن مدة تعاقده مع هان كوانغ سونغ، البالغ من العمر 20 عامًا، أو التفاصيل المالية للعقد.

يشار إلى أن هان كوانغ سونغ سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 20 مباراة الموسم الماضي، 2018/2019، مع كالياري.

المغربي بونو إلى إشبيلية

أعلن نادي جيرونا انتقال حارسه الدولي المغربي ياسين بونو إلى إشبيلية بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، دون أن يكشف عن تفاصيل الصفقة.

وكان إشبيلية يبحث عن حارس مرمى بعد انتقال حارسه الإسباني سيرجيو ريكو نحو باريس سان جيرمان معارًا لموسم واحد.

ولعب بونو البالغ من العمر 28 عامًا لأندية الوداد البيضاوي وريال سرقسطة وخيرونا الإسباني، وكان أتلتيكو مدريد الفريق الذي يملك رخصته في إسبانيا حين تعاقد معه صيف العام 2012، دون أن يلعب أي لقاء رسمي مع الفريق الأول لكنه شارك في 48 لقاء رفقة الفريق الثاني لأتلتيكو مدريد.

صفقات روما

أعلن روما الإيطالي تعاقده مع المهاجم نيكولا كالينيتش لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، بعقد ينتهي في يونيو 2020 مقابل 3 ملايين يورو.

كما أعلن روما تعاقده مع الأرميني هنريك مخيتريان من آرسنال، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من آرسنال الإنجليزي.

من المنتظر أن يكون كالينيتش هو المهاجم الثاني في روما، بعد البوسني إيدين دجيكو بعد رحيل باتريك شيك إلى لايبزيغ الألماني.

ونقل موقع روما عن مخيتريان قوله: ”الوصول إلى نادٍ مثل روما يمثل فرصة عظيمة، فصلًا جديدًا أفتحه في حياتي المهنية، أنا أعرف نوعية هذا النادي، وأنا متأكد أننا سنحقق نتائج رائعة معًا“.

فالكاو إلى تركيا

أعلن نادي غالاتا سراي التركي رسميًا تعاقده مع المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو.

وقال النادي التركي إنه تعاقد مع فالكاو بعدما نجح اللاعب الكولومبي المخضرم في الفحص الطبي.

ويملك فالكاو مسيرة حافلة، إذ لعب لأندية ريفر بليت الأرجنتيني، وبورتو البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وموناكو الفرنسي، ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.

انتقام برشلونة

كشفت تقارير صحفية الخطة التي وضعها مسؤولو نادي برشلونة الإسباني للانتقام من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد إفشال صفقة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوغرانا.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن أهم الفوائد التي حققها نادي برشلونة من مفاوضات نيمار في سوق الانتقالات، التي أغلق أبوابها مساء الاثنين، يتمثل في استعادة الثقة المفقودة بين النادي الكتالوني ونجمه السابق نيمار، الذي رحل قبل عامين إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، قيمة فسخ عقده مع البارسا.

وأشارت في تقرير نشرته اليوم إلى أن المبادرات المالية والتنازلات التي قدّمها نيمار، ورغبته الأكيدة في العودة إلى برشلونة، وندمه على الرحيل، كانت جميعها نقاطًا إيجابية أعادت العلاقة مع النجم السابق للبارسا إلى مجاريها، وجعلت مسؤولي برشلونة يصرّون على إتمام الصفقة، حتى بعد فشل محاولاتهم خلال الميركاتو الجاري.

وأكدت الصحيفة، المقربة من إدارة برشلونة، أن الإدارة القطرية المسيطرة على صنع القرار في باريس سان جيرمان هي السبب الرئيسي في إجهاض محاولات عودة نيمار إلى برشلونة.

وتابعت بقولها: ”وضع مسؤولو برشلونة خطة لمحاولة ضم نيمار مرة أخرى في يناير المقبل، خلال سوق الانتقالات الشتوية، ووقتها سيكون موقفهم أقوى كثيرًا في التفاوض، لأنه مع قدوم يونيو 2020 سيكون رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان، لوجود شرط جزائي يسمح للاعب بالرحيل مقابل 170 مليون يورو“.

يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية عن القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قوله إن نيمار كان بإمكانه الرحيل إلى برشلونة، حال وصول عرض بقيمة 300 مليون يورو لشرائه.