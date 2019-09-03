14 صفقة في أسبوعين.. كيف أعاد تركي آل الشيخ بناء نادي ألميريا الإسباني؟

اختار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خوض تجربة جديدة في عالم الساحرة المستديرة بعدما قدم نموذجًا مختلفًا للكرة المصرية مع فريق بيراميدز، ليتجه إلى أوروبا بشراء نادي ألميريا من مالكه ألفونسو جارسيا.

وخلال أسبوعين فقط، أعاد تركي آل الشيخ بناء فريق ألميريا بعدما ضم 14 صفقة لترميم صفوف الفريق الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد أن تعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح ثورة آل الشيخ في نادي ألميريا بعد أن اشترى 14 صفقة دفعة واحدة وفي زمن قياسي لا يتخطى 15 يومًا:

بيدرو إيمانويل.. بداية المشروع

بدأ آل الشيخ مشروعه بالاتفاق مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق للتعاون السعودي والذي رفض عدة عروض على رأسها العين الإماراتي.

ويملك بيدرو إيمانويل مسيرة رائعة في مجال التدريب بالعمل مساعدًا في نادي بورتو البرتغالي ثم قاد فريق كويمبرا وآروكا في البرتغال وأبويل ليماسول بطل قبرص ثم أستوريل البرتغالي قبل تجربة التعاون السعودي.

وقال أسامة نبيه، المدير الفني الحالي لفريق إف سي مصر والذي درب الكوكب السعودي في الموسم الماضي لـ“إرم نيوز“، إن بيدرو إيمانويل من المدربين الكبار ويمتلك قدرات تدريبية رائعة ويجيد قراءة الملعب.

وأضاف: ”تابعت عدة مباريات للتعاون على رأسها مواجهتي الهلال في الكأس والدوري، فهو مدرب يجيد غلق المساحات واستغلال السرعات في خط الهجوم وأعتقد أنه مدرب مناسب لطموح ألميريا في هذه المرحلة، كما أن بيدرو نفسه اشتاق مؤكدًا للعمل في أوروبا“.

أفكار جماهيرية

نجح آل الشيخ في جذب جمهور ألميريا بأفكار تسويقية رائعة وجوائز مالية لحضور المباريات.

وأعاد آل الشيخ بريق ألميريا الجماهيري وصنع للفريق شعبية كبيرة خاصة أن آل الشيخ من الشخصيات التي تمتلك متابعة كبيرة من كافة أرجاء الوطن العربي.

14 صفقة.. وتدعيمات مميزة

أعاد آل الشيخ بناء فريق ألميريا بتشكيلة جديدة تضم 14 صفقة بعد مجهود كبير من المدير التنفيذي المصري محمد العاصي الذي كان يعمل مديرًا لنادي بيراميدز وقت ملكيته لتركي آل الشيخ.

نجح آل الشيخ في ضم حارس مرمى منتخب صربيا للشباب دراجون روسيتش بجانب الظهير الأيسر البرازيلي جوناثان وقلب الدفاع الإسباني خوان إيبيزا وقلب الدفاع النيجيري فالنتين أوزرنوفور والظهير الأيمن إيفان باليو، بجانب الظهير الأيسر إيفان مارتوس.

وانضم المخضرم رادوساف بيتروفيتش لاعب وسط منتخب صربيا والأرجنتيني الواعد فالنتين فادا وجناح روما الإيطالي أنتي كوريتش لاعب منتخب كرواتيا الصاعد والنيجيري عيسى أليو والجناح الإسباني خوسيه كارلوس لازو.

وتعاقد آل الشيخ مع داروين نونيز نجم منتخب أوروغواي للشباب وأحد المرشحين بقوة للسير على خطى نجوم الهجوم الأوروغواياني لويس سواريز وإدينسون كافاني بجانب خوان مونيوز خامس هدافي دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم الماضي، والجناح الإنجليزي الصاعد أرفين أبياه الذي انضم للفريق قادمًا من نوتينجهام فورست، وأعلن ألميريا أن مانشستر يونايتد كان يرغب في ضم اللاعب.

الراحلون بالجملة

استغنى ألميريا عن عدة لاعبين على رأسهم لويس ريوخا وألفارو خيمينيز هداف الفريق في الموسم الماضي، الذي رحل لإنجلترا ويان برايس وإعارة بابلو كاباييرو وفران رودريغيز.

ونجح آل الشيخ في إعادة تكوين الفريق في الموسم الجديد بما يتوافق مع طموح الفريق للتأهل للدوري الإسباني في الموسم الجديد.