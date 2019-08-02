رسميًا.. تركي آل الشيخ مالكًا لنادي ألميريا الإسباني ويتبرع بـ200 ألف يورو لذوي الإعاقة

أعلن نادي ألميريا الإسباني، أن ملكيته آلت إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستثمر الرياضي تركي آل الشيخ.

ووفقًا لتغريدة عبر الصفحة الرسمية للنادي على ”تويتر“، ”بات آل الشيخ مالكًا للنادي“، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ونشر النادي صورة آل الشيخ بقميص الفريق.

وأصبح آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري السابق مالكًا للنادي الإسباني؛ ليخوض تجربة استثمارية جديدة بعد التجربة التي قضاها في الدوري المصري.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس في دوري الدرجة الثانية الإسبانية واحتل المركز العاشر في الموسم الماضي.

وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ألميريا خبرًا يفيد بأن تركي آل الشيخ قدم دعمًا يبلغ 200 ألف يورو لمؤسسة الفريق التي تدعم فريق ذوي الإعاقة الذهنية الذي يشارك في منافسات الدوري الإسباني لهذه الفئة.

كما تحدثت صفحة الفريق عن تعيين تركي آل الشيخ لمدير عام للفريق هو محمد العاصي ونشرت صورة للثنائي.

Nuestro nuevo propietario, @Turki_alalshikh, va a destinar 200.000€ a la @fundacion_uda para apoyar al equipo de La Liga Genuine pic.twitter.com/Q2uz3phITD — UD Almería (@U_D_Almeria) August 2, 2019