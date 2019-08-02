مؤشر على اقتراب تركي آل الشيخ من شراء نادي ألميريا الإسباني (صورة)

يبدو أن صفقة استحواذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا الإسباني تقترب من النجاح، بعدما نشر النادي صورة لرئيسه ألفونسو غارسيا من تركي آل الشيخ، على حساب النادي في موقع ”تويتر“، ويظهر في الصورة تركي آل الشيخ يرتدي قميص ألميريا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ونشر النادي الإسباني صورة الرجلين، دون أي تعليق، لكن تقارير ذكرت أن تركي آل الشيخ يقترب من شراء نادي ألميريا، وفقًا لصحيفة ”أس“ الإسبانية أمس الخميس.

ونقلت الصحيفة واسعة الانتشار، عن الصحافة المحلية في ألميريا، أنه من المتوقع أن يتم إعلان الصفقة في مؤتمر صحفي قريبًا.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن آل الشيخ ينوي تعيين إدارة فنية برتغالية للنادي المنافس في الدرجة الثانية من أجل إعادة بناء النادي الذي أثرت عليه الديون المتراكمة.