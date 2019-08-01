تركي آل الشيخ يقترب من شراء نادي ألميريا الإسباني

اقترب تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية من شراء نادي ألميريا الإسباني وفقا لما ذكرته صحيفة AS الإسبانية يوم الخميس.

ونقلت الصحيفة واسعة الانتشار عن الصحافة المحلية في ألميريا أنه من المتوقع أن يتم إعلان الصفقة في مؤتمر صحفي قريبا.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن آل الشيخ ينوي تعيين إدارة فنية برتغالية للنادي المنافس في الدرجة الثانية من أجل إعادة بناء النادي الذي أثرت عليه الديون المتراكمة.

وحضر الوزير السعودي، الذي كان يفكر في شراء نادي غرناطة الأسبوع الماضي، مع محاميه إلى مقر النادي من أجل تسريع وتيرة البيع.

ووفقا لصحيفة ”داريو دي ألميريا“ المحلية فإن شركة محاماة مرموقة هي الوسيط في عملية البيع التي ستبعد ألفونسو غارسيا عن رئاسة النادي بعد 16 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن آل الشيخ لديه علاقات جيدة مع المؤسسات الكروية العالمية وكان يملك نادي بيراميدز المصري قبل أن تنتقل ملكيته إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.

وسيبدأ ألميريا الموسم الجديد في 17 أغسطس/آب الحالي بمواجهة الباسيتي في الجولة الأولى لدوري الدرجة الثانية.