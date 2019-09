رسميًا.. رافينيا ينتقل من برشلونة إلى سيلتا فيغو (صورة)

قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن الجناح رافينيا ألكانتارا مدد عقده لمدة موسم مع الفريق وانضم إلى سيلتا فيغو على سبيل الإعارة، اليوم الإثنين.

وكان عقد اللاعب البرازيلي ينتهي هذا الموسم؛ لذا جدد الفريق الكتالوني العقد لمنعه من الرحيل بشكل مجاني في العام المقبل.

وقال برشلونة: ”سيلتا فيغو سيدفع راتب اللاعب بالإضافة إلى مبلغ قد يصل إلى 1.5 مليون يورو (1.67 مليون دولار) كمتغيرات“.

وشارك رافينيا البالغ من العمر 26 عامًا، في أول 3 مباريات في الدوري مع برشلونة هذا الموسم، في ظل غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي.

وسيعود لاعب الوسط إلى سيلتا فيغو حيث لعب في فرق الناشئين قبل الانضمام إلى أكاديمية لاماسيا.

LATEST NEWS: @Rafinha extends deal one year and goes to Celta on loan.

More details ???? https://t.co/zWyHMPeAPj pic.twitter.com/rqYkPdDkIw

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2019