أهم تطورات الساعات الأخيرة في الميركاتو.. أبرز الصفقات في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا‎

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يترقب عشاق كرة القدم الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي، للعام 2019، في ظل عدم حسم مستقبل العديد من النجوم، أبرزهم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لاعب ريال مدريد الإسباني. وفيما يلي أبرز الصفقات التي حسمت اليوم الإثنين: الحارس المغربي ياسين بونو ينتقل إلى إشبيلية بنظام الإعار لموسم…