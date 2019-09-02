رسميًا.. يوفنتوس يضم المهاجم الكوري الشمالي هان كوانغ سونغ (صور)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا، تعاقده مع المهاجم الكوري الشمالي هان كوانغ سونغ قادمًا من نادي كالياري، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفي.

وقال يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الـ8 الماضية، في بيان على حسابه على موقع ”تويتر“: ”هان كوانغ سونغ لاعب جديد في يوفنتوس، أهلًا وسهلًا“.

ولم يكشف يوفنتوس عن مدة تعاقده مع هان كوانغ سونغ، البالغ من العمر 20 عامًا، أو التفاصيل المالية للعقد.

يشار إلى أن هان كوانغ سونغ سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 20 مباراة الموسم الماضي، 2018/2019، مع كالياري.