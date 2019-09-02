ريال مدريد ينجز صفقة التعاقد مع ألفونسي أريولا (صورة)

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد أنجز صفقة التعاقد مع الحارس الفرنسي ألفونسي أريولا، من باريس سان جيرمان، في صفقة تبادلية تشمل انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من الفريق الملكي إلى النادي الباريسي.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ صورة تظهر قيد أريولا في سجلات الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك بعد نشر مقطع فيديو لكيلور نافاس في العاصمة الفرنسية باريس قبل توقيع عقود انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

واعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في أول 3 مباريات للنادي الملكي في الدوري الإسباني، وهو ما لا يرضي طموحات نافاس، الذي انضم لريال مدريد صيف العام 2014.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن أمس الأحد، تعاقده مع الإسباني سيرجيو ريكو.