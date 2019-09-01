ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وفياريال ونهاية الجولة الثالثة (صورة)

فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني، بتعادله 2/2 مع مضيفه فياريال، في الجولة الثالثة من الليغا، الأحد.

وسجل الويلزي غاريث بيل هدفين ليتعادل ريال مدريد، لكنه فشل في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي على ملعب فياريال (لاسيراميكا)، وتعادل فيها 2/2.

وفي الجولة ذاتها قلب أتلتيكو مدريد تأخره 0/2 إلى فوز درامي بنتيجة 3/2 على إيبار، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما حقق العلامة الكاملة (9 نقاط)، وفي المركز الثاني يأتي أتلتيك بلباو وإشبيلية، ولكل منهما 7 نقاط.

ويحتل ليفانتي المركز الثالث ويملك 6 نقاط، ثم ريال مدريد وأوساسونا وديبورتيفو ألافيس، ولكل منهما 5 نقاط.

وفي المركز الخامس يأتي برشلونة وغرناطة وفالنسيا وسيلتا فيغو وبلد الوليد وريال سوسيداد، ولكل منهم 4 نقاط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الرابعة:

1. أتلتيكو مدريد، 9 نقاط.

2. أتلتيك بلباو، وإشبيلية، ولكل منهما 7 نقاك.

3. ليفانتي، 6 نقاط.

4. ريال مدريد، وأوساسونا، وديبورتيفو ألافيس، ولكل منهما 5 نقاط.

5. برشلونة، وغرناطة، وفالنسيا، وسيلتا فيغو، وبلد الوليد، وريال سوسييداد، ولكل منهم 4 نقاط.