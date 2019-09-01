فياريال يفرض التعادل على ريال مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

فرض فياريال التعادل 2/2 على ضيفه ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب لاسيراميكا.

وافتتح جيرارد مورينو التسجيل لفياريال في الدقيقة 12، وقد احتسبه الحكم بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بعد شكوك حول وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

واستقبل تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أهدافًا في آخر 11 مباراة له في الدوري الإسباني، بما مجموعه 15 هدفًا، وهي أطول سلسلة له دون شباك نظيفة في مسيرته.

وأدرك غاريث بيل التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول على التعادل 1/1

وهذا الهدف الأول لغاريث بيل في الدوري الإسباني، بعد صيام عن هز الشباك لمدة 169 يومًا.

ووقع مويسيس غوميز الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 74، بمساعدة خافيير أونتيفيروس.

وعاد بيل وسجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 86 بتسديدة قوية.

وفي آخر 3 مباريات لريال مدريد على ملعب فياريال تعادل الفريق الملكي 2/2 فيها جميعًا.

ورفع التعادل رصيد ريال مدريد إلى 5 نقاط في المركز الخامس، مبتعدًا بـ4 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، في حين يملك فياريال نقطتين في المركز السادس عشر.

وتغلب ريال مدريد 3/1 على سيلتا فيغو في الجولة الأولى، ثم تعادل 1/1 مع بلد الوليد.