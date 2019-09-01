أهداف مباراة ريال مدريد ضد فياريال.. 2/2 (فيديو)

سجل جيرارد مورينو الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه فياريال مع ضيفه ريال مدريد على ملعب لاسيراميكا، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وجاء هدف جيرارد مورينو في الدقيقة 12، وقد احتسبه الحكم بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بعد شكوك حول وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

وأدرك غاريث بيل التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 45+1.

وأضاف مويسيس غوميز الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 74.

وتعادل بيل مجددًا في الدقيقة 86.

وفي آخر مباراتين لريال مدريد على ملعب فياريال تعادل الفريق الملكي في المرتين 2/2.

ويملك ريال مدريد 4 نقاط من مباراتين، بعد فوز 3/1 على سيلتا فيغو، وتعادل 1/1 مع بلد الوليد.

في حين يملك فياريال نقطة في المركز السابع عشر.