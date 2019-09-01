أتلتيكو مدريد ينتزع فوزًا مثيرًا على إيبار وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

انتزع أتلتيكو مدريد فوزًا دراميًا بنتيجة 3/2 على ضيفه إيبار الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وافتتح شارليز دياز التسجيل لإيبار، في الدقيقة السابعة، بضربة رأسية بعد كرة عرضية من فابيان أوريلانا.

وأضاف أنايتز أربيلا الهدف الثاني لإيبار في الدقيقة 19، بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.

ونجح البرتغالي جواو فيليكس في تقليص الفارق إلى 1/2 بهدف في الدقيقة 17، بعدما انفرد من نصف الملعب تقريبًا، ليمرر الكرة إلى دييغو كوستا الذي أعادها إلى فيليكس الذي سددها مباشرة في المرمى.

وأدرك البديل فيكتور ماتشين بيريز فيتولو التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 52، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بمساعدة رونان لودي.

ووقع البديل الآخر توماس تييي بارتي الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 90+1، لينتزع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 3 نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، متقدمًا بنقطتين عن أتلتيك بلباو وإشبيلية.

وقد جمدت الخسارة رصيد إيبار عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.