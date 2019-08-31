أهداف مباراة برشلونة ضد أوساسونا.. 1-1 (فيديو)

سجل روبيرتو توريس الهدف الأول لفريق أوساسونا في شباك نظيره برشلونة في المباراة التي تجمع الفريقين يوم السبت، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب ”السادار“ بمدينة ”بامبلونا“ الإسبانية.

اوساسونا 1 × 0 برشلونه | هدف روبيرتو توريس ???????????? pic.twitter.com/O0WA6TOj2j — مجنوووون كوره (@MaiDkk4mGRO7u14) August 31, 2019

وفي الدقيقة 51 يتعادل أنسوماني فاتي للبارسا.

الدوري الاسباني : اوساسونا 1 × 1 برشلونه | هدف فاتي د 51 " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/EIUTCtGVkN pic.twitter.com/1pHkyOx3eT — اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) August 31, 2019

وشهد التشكيل الأساسي للبلوغرانا تواجد كل من رافينيا، أنطوان غريزمان وكارليس بيريز في الخط الهجومي للمباراة الثانية على التوالي.

ويملك برشلونة، حامل اللقب، 3 نقاط في رصيده بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة خلف أوساسونا صاحب المركز السابع بفارق نقطة واحدة.

ونجح برشلونة في استعادة توازنه سريعًا بالفوز على ريال بيتيس بنتيجة 5 – 2 في الجولة الماضية، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة في الجولة الأولى أمام بلباو بهدف دون مقابل.

ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم لجهود المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، لتعقد جماهير برشلونة آمالها من جديد على الفرنسي غريزمان لقيادة البارسا نحو تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما تألق وسجل هدفين في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس.

يشار إلى أن آخر فوز لأوساسونا على برشلونة يعود إلى فبراير 2012، عندما فاز 3/2، منذ ذلك الحين التقى الفريقان 6 مرات، كان الفوز حليفًا لبرشلونة في 5 منها، وتعادلًا في السادسة.