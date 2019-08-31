تشكيلة برشلونة ضد أوساسونا الرسمية اليوم في الدوري الإسباني

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيل الأساسي للفريق أمام أوساسونا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة على ملعب ”السادار“ بمدينة ”بامبلونا“ الإسبانية، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

وشهد التشكيل الأساسي للبلوغرانا تواجد كل من رافينيا، أنطوان غريزمان وكارليس بيريز في الخط الهجومي للمباراة الثانية على التوالي.

ويبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: ألبا، لينغليت، بيكيه، سيميدو.

الوسط: بوسكيتس، روبيرتو، دي يونغ.

الهجوم: بيريز، رافينيا، غريزمان.

فيما جاءت تشكيلة أوساسونا كالآتي: روبن، ناتشو فيدال، دافيد غارسيا، أوير، مييردا، أفيا، توريس، براندون، روبن غارسيا، أريداني، وإستوبينيان.