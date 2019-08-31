صحيفة: برشلونة يبلغ ليونيل ميسي.. نيمار لن يعود

كشفت تقارير صحفية إسبانية، السبت، أن إدارة نادي برشلونة أبلغت مدرب الفريق، إرنيستو فالفيردي، والقائد ليونيل ميسي، بعدم عودة النجم البرازيلي نيمار.

وتعثرت مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان لإعادة نيمار، بعد مبالغة النادي الفرنسي في طلباته المالية، إلى جانب رفض الفرنسي عثمان ديمبلي الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة أبلغ فالفيردي وميسي وسيرجيو بوسكيتش وجيرارد بيكيه، بأن نيمار لن يعود إلى برشلونة الصيف الحالي، بعدما رفض جوسيب ماريا بارتوميو طلبات باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة تواصل أيضًا مع نيمار؛ لإبلاغه أنه بذل كل ما في وسعه لإعادته إلى كامب نو، إلا أن المطالب الاقتصادية العالية من باريس سان جيرمان لم تسمح بنجاح العملية.

وقالت ”موندو ديبورتيفو“، أمس الجمعة، إن المفاوضات التي أجراها وفد برشلونة في باريس كانت معقدة للغاية، ولم تسفر عن نتائج إيجابية؛ كون النادي الفرنسي طلب الحصول على 3 لاعبين من برشلونة، هم: الكرواتي راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي وتوديبو، إضافة إلى مبلغ مالي، لبيع نيمار.