زيدان لا يستبعد إبرام ريال مدريد صفقات نارية

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إن النادي الملكي قد يبرم صفقات قوية، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، الذي ينتهي يوم الإثنين.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد مع فياريال: ”صفقة في اللحظة الأخيرة؟ حتى يوم الإثنين (آخر أيام الميركاتو بأوروبا) يمكن أن يحدث كل شيء، قنبلة أو قنبلتان، ولكن الشيء المهم هو مباراة الغد“.

وأضاف المدرب الفرنسي: ”قبل أي شيء أريد أن أرسل حب ودعم الفريق بالكامل إلى لويس إنريكي وعائلته، وليس لدي كلمات أخرى لأنه موقف صعب جدًا“.

ويريد زيدان التعاقد مع مواطنه بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن جهود إدارة ريال مدريد في ضم اللاعب الفرنسي لم تنجح.

وعن مواجهة فياريال قال زيدان: ”سنلعب وكأنها أهم مباراة هذا الموسم؛ لأن النقاط مهمة ونريد تقديم لقاء جيد، ولدينا أحاسيس رائعة نريد نقلها لأرض الملعب، وفياريال فريق يمكنه أن يضعك في مأزق في أي وقت؛ لأنه يملك لاعبين جيدين“.

كما تحدث عن إمكانية رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وأوضح: ”غدًا سيكون معنا، وحتى نهاية السوق كل شيء ممكن، وأنا أركز على ذلك فقط، وكيلور قد يرحل، ضم ألفونس أريولا؟ علينا التفكير فقط في مواجهة فياريال غدًا، وسنرى ما سيحدث“.

وواصل زيدان: ”في النهاية أنا فخور جدًا باللاعبين الموجودين معي؛ لأنهم الأفضل بالنسبة لي، ومرتاح معهم، ولا يمكنني الشكوى وإلّا سأقوم بتغيير وظيفتي، وجميع المدربين في العالم يريدون تدريب هذا الفريق“.

وبسؤاله عن علاقته مع الرئيس فلورنتينو بيريز، قال مدرب ريال مدريد: ”أنا من يتخذ القرارات في الملعب، وعلاقتي معه جيدة جدًا دائمًا، فهو من أتى بي إلى هنا لألعب ولن أنسى ذلك أبدًا، ولا يجب علي توضيح أي شيء حول علاقتي معه، وما يُقال في الخارج لا أستطيع السيطرة عليه“.

وتغلب ريال مدريد 3/1 على سيلتا فيغو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، قبل أن يتعادل 1/1 مع ضيفه بلد الوليد في الجولة الثانية.

وحول مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، قال زيدان: ”إنه فريق تنافسي للغاية، على الرغم من الإصابات التي لديه، وستكون بداية مُعقدة ورائعة بالطبع“.

وعن استدعاء البلجيكي إدين هازارد في منتخب بلجيكا رغم الإصابة، قال زيدان: ”يمُكنه السفر، لكن لا يُمكنه اللعب، إنه يعرف ذلك، وهذا أفضل له ولبلجيكا“.