هل يدفع نادي ريال مدريد ثمن قرار زيدان مع فالفيردي؟

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن موقف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من لاعبه الأوروغواياني فيدريكو فالفيريدي، يثير الجدل حول قرارات ”زيزو“ الفنية في الميرينغي.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم السبت، أن زيدان أكد مع بداية الموسم رفضه التام لرحيل فالفيردي عن صفوف ريال مدريد، وأكد أنه سيعتمد عليه بشكل كبير في الموسم الجديد، في ظل قناعته الشديدة بإمكانات اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع.

وأشارت إلى أن زيدان فضّل بقاء فالفيردي على حساب ماركوس لورينتي المنتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، وداني سيبايوس، المعار إلى آرسنال الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، مما أعطى مؤشرًا على أن اللاعب سيكون له دور في تشكيلة المدرب الفرنسي مع بداية الموسم.

وتابعت: ”تصريحات ومواقف زيدان مع فالفيردي لم تنعكس على قراراته مطلقًا، حيث لم يشارك اللاعب في مباراتي سيلتا فيغو وبلد الوليد في الجولتين الأولى والثانية للدوري الإسباني، كما أنه من غير المتوقع أن يكون له دور في مباراة فياريال غدًا على ملعب لا سيراميكا، في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها البرازيلي كاسيميرو، والألماني توني كروس، وعودة الكرواتي لوكا مودريتش من الإيقاف“.

وأردفت الصحيفة المدريدية: ”على العكس تمامًا، فإن زيدان منح الفرصة للكولومبي جيمس رودريغيز، رغم أنه لم يكن يرغب في بقائه رفقة ريال مدريد، وبالتالي فإن زيدان يمكن أن يندم على موقفه السابق مع فالفيردي، وعدم السماح لريال مدريد بالاستفادة المادية من رحيله أو إعارته“.