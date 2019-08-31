عناوين الصحف الرياضية العالمية.. صفقة نيمار ومستقبل ماوريسيو بوكيتينو مع توتنهام ومباراة يوفنتوس ونابولي (صور)

-شكلت قضية نيمار ووصولها المراحل الحاسمة ومباريات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية الكبرى أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت، 31 أغسطس.

كما اهتمت الصحف بمستقبل مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو، وغياب ليونيل ميسي عن برشلونة، وإصابة قائد يوفنتوس جورجيو كيلليني بقطع في الرباط الصليبي، وكأس العالم لكرة السلة، وقرار ماورو إيكاردي برفع مشكلته مع إنتر ميلان للقضاء.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا لكرة السلة الذي يشارك في كأس العالم وكتبت ”ثنائي من أجل الحلم“، كما اهتمت باشتمرار رغبة ريال مدريد بضم بول بوغبا وكتبت ”3 أيام و155 مليون“.

واهتمت الصحيفة أيضًا بلقاء أوساسونا وبرشلونة وكتبت:“برشلونة يعتمد على غريزمان“ في ظل غياب ميسي وسواريز.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار في ظل رفض برشلونة لمطالب باريس سان جيرمان، وأكدت أن الصفقة تصل حدودها الأخيرة إمام بالفشل أو النجاح، كما اهتمت بلقاء أوساسونا وبرشلونة وكتبت:“برشلونة دون ميسي لكن بلاعبي المدرسة“.

وتحدثت الصحيفة عن لائحة المنتخب الإسباني وكتبت:“فقط لاعبين من برشلونة في المنتخب“، وأيضًا عن كأس العالم في كرة السلة ومشاركة المنتخب الإسباني.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على عملية نيمار الذي يبقى يائسًا بعد تركه من طرف الجميع، فبرشلونة رفض مطالب باريس سان جيرمان الأخيرة والنجم مبعد عن الفريق الفرنسي.

كما تحدثت الصحيفة عن قرار ”دقيقة صمت حدادًا على ابنه لويس إيريكي في ملاعب إسبانيا“، واهتمت الصحيفة بقرعة الدوري الأوروبي ومجموعة إسبانيول.

الصحيفة تحدثت عن لائحة المنتخب الإسباني وكتبت:“مورينو يستعيد ألكانترا وألكاسير“.

أس

وركزت الصحيفة على عملية نيمار ونشرت صورة على شكل لعبة ورق وكتبت:“اليد الأخيرة “ في إشارة للمحاولات الأخيرة لحسم الصفقة من برشلونة أو نهايتها.

واهتمت الصحيفة بلقاء ريال مدريد وفياريال، وكتبت:“ساعة فينسيوس جونيور“، كما اهتمت بمنتخب إسبانيا لكرة السلة وطواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

الصحف البريطانية

صن

اهتمت الصحيفة بمستقبل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام وكتبت:“بوكيتينو لن يترك توتنهام لكن كان محادثات مع ليفي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على عملية انتقال نيمار لبرشلونة وكتبت:“ليونارديو يضع الضغط على برشلونة“، كما تحدثت عن لقاء أولمبيك مارسيليا وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بإصابة قائد يوفنتوس جورجيو كيلليني وقدمت له الدعم، لكنها في المقابل اعتبرت الأمر فرصة للهولندي دي ليخت وكتبت:“دي ليخت.. الأمر بين يديك“، كما تحدثت عن إيكاردي وكتبت:“إيكاردي سيقاضي إنتر ميلان“.

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة برغبة ماورو إيكاردي رفع دعوى قضائية ضد إنتر ميلان بسبب وضعيته داخل الفريق ومشاكله مع الإدارة والمدرب كونتي، كما ركزت على لقاء القمة بين يوفنتوس ونابولي في ظل إصابة كيلليني بقطع بالرباط الصليبي وكتبت: ”مبكرًا جدًا“ في إشارة لأن القمة جاءت في الجولة الثانية، واهتمت الصحيفة أيضًا بأخبار تعاقدات الأندية الإيطالية.