تقرير: برشلونة يضم نيمار وباريس سان جيرمان ينفي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي اتفقا على عودة النجم البرازيلي نيمار إلى النادي الكتالوني.

وأفادت شبكة ”سكاي سبورت“ في إيطاليا أن التوقيع على العقود الرسمية، سيكون في الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يسبق الإعلان عن الصفقة من قبل البلاوجرانا.

ولم تكشف الشبكة الشهيرة عن تفاصيل الاتفاق، بين برشلونة وباريس سان جيرمان، حيث كان آخر عرض هو 130 مليون يورو مع بيع جيان كلير توديبو وإيفان راكيتيتش مع إعارة عثمان ديمبلي

لكن شبكة ”beINSPORTS“ نقلت عن مصادر قالت إنها مقربة من باريس سان جيرمان نفيها التوصل إلى اتفاق لعودة نيمار إلى برشلونة.

وقال مراسل ”beINSPORTS“ في باريس: ”الكلام غير صحيح ! النادي الباريسي ينفي بشكل قاطع التوصل إلى أي اتفاق . . مُسلسل نيمار لم ينته وحلقاته مُستمرة“.

ويتواجد رئيسا الفريقين جوزيب ماريا بارتوميو وناصر الخليفي في نفس قاعة الاجتماع الذي يعقده الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“في موناكو وسط انتظار الصحفيين للقائهما المرتقب لكسر الجليد حول الصفقة.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن برشلونة وافق على ضم الفرنسي جان كلير توديبو (البالغ 19 عامًا)، للصفقة لكن المشكلة يبقى الجناح عثمان ديمبلي.

وبحسب الصحيفة فلا إدارة باريس سان جيرمان ولا مدربه الألماني توماس توخيل ولا أحد في برشلونة استطاع إقناع ديمبلي ومحيطه بالإنتقال للفريق الفرنسي ويصر على البقاء في برشلونة رغم أنه حاليًا المهاجم رقم 4 وسيصبح رقم 5 في حال قدوم نيمار.

ويبحث برشلونة عن حل جديد لإقناع باريس سان جيرمان بقبول عرضه الأخير الذي أصبح 130 مليون يورو زائد راكيتش وتوديبو وإعارة ديمبلي.

beINSPORTS | تقارير صحفية تؤكد توصل باريس سان جيرمان وبرشلونة لاتفاق من أجل عودة النجم البرازيلي نيمار إلى بطل إسبانيا pic.twitter.com/PAGVD60ET3 — FCBW Media / IG ???? (@Media_MX1) August 29, 2019

الاستاذ اشرف بن عياد ( beINSPORTS ) ينفي بشكل قاطع الاخبار المتداولة عن التوصل لاتفاق بين باريس و برشلونة ???? pic.twitter.com/zAV5BUDMGt — FCBW Media / IG ???? (@Media_MX1) August 29, 2019

دي مارزيو ( Sky ) : تم التوصل إلى اتفاق بين الأندية وبين برشلونة واللاعب ✅ ???? في الساعات القليلة المقبلة التوقيعات لإضفاء الطابع الرسمي على عودة نيمار إلى الكامب نو pic.twitter.com/TnYjScBGW3 — FCB World (@FCBW_A7) August 29, 2019