هل تحسم ”قمة موناكو“ بين بارتوميو والخليفي مصير نيمار؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى إمارة موناكو الفرنسية، حيث تُجرى، مساء اليوم الخميس، قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019 – 2020، والتي يحمل لقبها نادي ليفربول الإنجليزي، المتوّج بالنسخة الأخيرة في مدريد على حساب توتنهام الإنجليزي.

وبعيدًا عن دوري أبطال أوروبا، فإن القرعة يمكن أن تكون حاسمة في ملف آخر، وهو مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل عرض نادي برشلونة الإسباني لاستعادة اللاعب، بعد رحيله عن ”كامب نو“ قبل عامين مقابل 222 مليون يورو.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو متواجد بالفعل في إمارة موناكو لحضور القرعة من جهة، ولعقد لقاء قمة مرتقب مع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، من أجل وضع اللمسات النهائية على صفقة نيمار.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أن قمة بارتوميو – الخليفي، يمكن أن تحرك المياه الراكدة قبل 4 أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات التي تنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، لإقناع بالرحيل إلى الـ“بي إس جي“، في إطار الصفقة التبادلية والتي تتضمن انتقال نيمار إلى البلوغرانا.

ويأتي هذا الاتصال في ظل العلاقات القوية بين الطرفين، حيث كان توخيل مدربًا لنادي بروسيا دورتموند الألماني، الذي شهد انطلاقة ديمبلي، قبل رحيله إلى برشلونة في صيف 2017.

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمال إبرام صفقة تبادلية تتضمن انتقال ديمبلي، والكرواتي إيفان راكيتيتش، إلى باريس سان جيرمان، مقابل انتقال نيمار إلى برشلونة، إلا أن تقارير أخرى قالت إن بطل فرنسا رفض الصفقات التبادلية وطلب 170 مليون يورو لبيع نيمار.