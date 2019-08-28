توماس توخيل مفتاح إقناع ديمبلي بالدخول في صفقة نيمار

رفض موسى سيسوكو مدير أعمال عثمان ديمبلي الدخول في صفقة نيمار وعودته إلى برشلونة على حساب الجناح الفرنسي الذي يريد النادي الكتالوني ضمه للصفقة.

لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية القريبة من برشلونة أشارت إلى أن حسم هذه الصفقة في يد الألماني توماس توخيل المدير الفني لسان جيرمان ومدرب ديمبلي السابق في بروسيا دورتموند.

وينوي برشلونة التضحية بديمبلي البالغ عمره 22 عامًا نظرًا لإصاباته المتكررة وموقفه الأخير بعدم إبلاغ أطباء النادي بإصابته خلال مباراة أتلتيتك بيلباو والسفر لرؤية والدته في رين ثم العودة بعدها بيومين ما يشير إلى عدم نضج الدولي الفرنسي الشاب.

وتحدث برشلونة بالفعل مع سيسوكو وكيل ديمبلي لتحذيره من أنه يمكن أن يكون ضمن صفقة نيمار وهو ما رفضه سيسوكو واللاعب.

وقال سيسوكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ديمبلي سيبقى في برشلونة ”ألف في المئة“. وقال لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن صفقة نيمار ”لا تهمنا“.

مشروع باريس سان جيرمان

ويبدو من هذا الأمر أن دور توخيل مهم للغاية لإقناع ديمبلي بأنه عنصر أساسي في مشروعه في باريس سان جيرمان ويجب أن يشرح لعثمان أنه يحبه ويقنعه بأن أفضل شيء بالنسبة له هو الانضمام إلى سان جيرمان بعد أن تدرب تحت قيادته في بوروسيا دورتموند موسم 2016-2017.

ومن الجيد أن توخيل يعرف ديمبلي جيدًا من ناحية مهاراته وإمكانياته لكنه يدرك أيضًا عيوبه لكن على سان جيرمان أن يتعامل مع الموقف مثلما فعل بايرن ميونخ لإقناع فيليب كوتينيو بالانضمام للنادي البافاري.

وأقنع النادي البافاري اللاعب البرازيلي بمشروعه، حيث سافر كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن إلى برشلونة وأبلغ كوتينيو بأنه سيكون حجر الزاوية في فريق نيكو كوفاتش ومنحه القميص رقم 10 كنوع من الإغراء بالموافقة على الانضمام للفريق.

على العكس مما فعله باريس سان جيرمان بشأن كوتينيو الذي كان يريده ضمن صفقة نيمار حيث لم يكلف النادي الفرنسي نفسه عناء إغرائه لتنتهي القصة بانتقال لاعب ليفربول السابق إلى بايرن ميونخ وليس سان جيرمان.

وفي المقابل برشلونة يدرك أن ديمبلي في موقف ضعف حاليًا منذ انضمام مواطنه إنطوان غريزمان ولن يجد له مكانًا في تشكيلة إرنستو فالفيردي لذلك ينبغي عليه التفكير في سان جيرمان.