وكيل ديمبلي يرد على تقارير دخول اللاعب في صفقة عودة نيمار إلى برشلونة

رد موسى سيسوكو، وكيل أعمال عثمان ديمبلي، مهاجم نادي برشلونة، على التقارير التي أشارت إلى دخول اللاعب ضمن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان.

وقال سيسوكو، خلال تصريحات لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية: ”دخول ديمبلي في صفقة نيمار، هذا لا يهمنا“.

ونفى عقده أي جلسات مع إدارة برشلونة أو باريس سان جيرمان، خلال الساعات الماضية، حول هذا الأمر.

L'Équipe | مطلب باريس سان جيرمان ; 160 مليون على دفعتين + سيميدو + ديمبلي + لاعب ثالث ???? pic.twitter.com/nGvtisZNqA — FCB World (@FCBW_A7) August 28, 2019

وكان وفد من البارسا سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس، أمس الثلاثاء، للتفاوض حول ضم نيمار، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة النادي الباريسي، حتى الآن، رغم وجود تفاؤل لدى الجانب الكتالوني.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية أخيرًا، إلى أن باريس سان جيرمان طالب بإدراج ديمبلي في الصفقة، وأن إدارة برشلونة تعمل حاليًّا على إقناعه بالرحيل.

وكان سيسوكو صرح أخيرًا، بأن ديمبلي لا يفكر في الرحيل عن البلوغرانا هذا الصيف.