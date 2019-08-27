عثمان ديمبلي مفتاح صفقة نيمار.. وبيكيه: بالطبع نريد عودته إلى نادي برشلونة (فيديو)

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية القريبة من برشلونة أن الفرنسي عثمان ديمبلي مفتاح عودة نيمار إلى النادي الكتالوني، حيث يرغب النادي في وضعه ضمن صفقة المهاجم البرازيلي في حال رفض باريس سان جيرمان العرض المالي الذي تقدم به وفد برشلونة في اجتماع باريس، يوم الثلاثاء.

وعقد وفد من الناديين جلسة مفاوضات في باريس استمرت أربع ساعات لم تسفر عن اتفاق لكن برشلونة متفائل نظرا لضغط نيمار من أجل العودة لفريقه السابق الذي رحل عنه قبل عامين.

ويرغب نيمار في العودة إلى برشلونة وأبلغ سان جيرمان بهذه الرغبة وسيضغط خلال الساعات المقبلة لتحقيق ذلك من أجل الموافقة على عرض النادي الإسباني.

ومن بين التفاصيل التي نشرتها الصحيفة أن وفد برشلونة في باريس ضم ألفارو كوستا الشخص المقرب من نيمار والمسؤول السابق في شركة نايكي أحد رعاة مهاجم البرازيل وكذلك أندري كوري رجل برشلونة في البرازيل والمقرب من عائلة نيمار.

خيار ديمبلي

ويستعد برشلونة لخيار بديل، حال رفض العرض المادي فقط حيث يضع ديمبلي على الطاولة ليدخل ضمن الصفقة وذلك بسبب إصاباته المتكررة وموقفه الأخير بعدم إبلاغ أطباء النادي بإصابته خلال مباراة أتلتيتك بيلباو والسفر لرؤية والدته في رين ثم العودة بعدها بيومين ما يشير إلى عدم نضج الدولي الفرنسي البالغ عمره 22 عامًا.

لذلك يريد برشلونة التخلص من المهاجم الشاب الذي سيرحب به باريس سان جيرمان خاصة وأن هناك شائعات بشأن إزالة اللاعب ذكر برشلونة من سيرته الذاتية الخاصة على حسابه في إنستغرام لكنه لا يزال يضع صورته بقميص النادي في غلاف الحساب.

????️ جيرارد بيكيه : بالطبع نود أن يكون معنا ويعود لكنه شيء لا يمكننا التحكم به. نترك الأمر في أيدي من يقررون ومن هناك سنرى الأحداث في الأيام القادمة ???? pic.twitter.com/lWHXGGLONW — FCB Media / IG ???? (@FCBMediaUltra) August 27, 2019

بيكيه

من جانبه، أعرب جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، عن رغبته في عودة اللاعب البرازيلي للفريق الكتالوني.

وقال بيكيه في تصريحاته لـ ”TVE“: ”بالطبع نريد عودة نيمار“.

وأضاف: ”عودة نيمار من عدمها أمر لا يمكننا السطيرة عليه“.

وأتم بيكيه: ”سنترك الأمر في أيدي من يقررون مثل هذه الأشياء وسنرى في غضون أيام قليلة ما سيحدث“.