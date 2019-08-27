أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: نيمار يظهر في ”La Casa de Papel“.. ومودريتش ”7 سنوات من السعادة مع ريال مدريد“

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

نيمار يشارك في مسلسل ”La Casa de Papel“

نشر البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فيديو تنويهي لمسلسل ”La Casa de Papel“ أو ”بيت المال“، والذي من المقرر أن يشارك فيه اللاعب، وعلّق نيمار، قائلًا: ”لقد تمكنت من تحقيق حلمي وأن أكون جزءًا من سلسلتي المفضلة، والآن يمكنني مشاركة هدف معكم جميعًا“.

راموس: دائمًا جائع

نشر سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو ممسك بالكرة، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“دائمًا جائع“، كإشارة إلى رغبة اللاعب الدائمة للمشاركة وحصد البطولات.

مودريتش: 7 سنوات من السعادة مع ريال مدريد

حرص الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، على الاحتفال بمرور7 سنوات على تواجده داخل جدران النادي الملكي، حيث نشر اللاعب صورة له بقميص الريال للمرة الأولى، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“27. 08. 2012 بداية رحلة لا تصدق في أفضل نادٍ في العالم، 7 سنوات من السعادة والاعتزاز بالانتماء إلى عائلة ريال مدريد“.

جيمي فاردي في عالمه الخاص

نشر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، صورة لأبنائه وزوجته عبر صفحته الشخصية، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“عالمي“.

لوكاس هيرنانديز: أفضل أوقاتي مع نجوم البايرن

نشر لوكاس هيرنانديز، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، صورة له برفقة زملائه بالفريق أثناء تناولهم وجبة الغداء، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“أوقات جيدة مع فرقتي“.

كاسيميرو: نجوم الريال يواجهون التحديات معًا

نشر كاسيميرو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له برفقة زملائه بالفريق الملكي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“نواجه جميع التحديات معًا“، ويسعى نجوم ريال مدريد للعودة إلى الانتصارات مرة أخرى، عقب التعادل الأخير مع بلد الوليد في الدوري الإسباني.

لوكاكو في حملة إعلانية لإحدى شركات الملابس

شارك البلجيكي روميللو لوكاكو، في حملة إعلانية لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر اللاعب فيديو دعائيًا له عبر صفحته الشخصية، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا:“جاءت رسميًا إلى ميلان“.

غوتزه: تركيزي على الكرة فقط

نشر ماريو غوتزه، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق، وهو يداعب الكرة، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”التركيز على الكرة“، كرسالة من اللاعب إلى أن تركيزه منصب فقط مع ناديه وعدم الالتفاف حول الأنباء التي تشير إلى رفضه التجديد لدورتموند أو رحيله عن ناديه الحالي.

سيزار أزبيلكويتا يواصل استعداده

نشر سيزار أزبيلكويتا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، صورًا له من تدريبات الفريق، حيث يرغب أثبيلكويتا ورفاقه بتحقيق الانتصار الثاني هذا الموسم على حساب نادي شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي، عقب الانتصار الأخير الذي حققه البلوز على فريق نوريتش سيتي في الجولة السابقة.