أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. بيكيه يحتفل برقمه القياسي.. وماركوس كوريا يشكر دي ماريا على الهدف (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رحيم ستيرلينغ يداعب الساحر البرتغالي

نشر رحيم ستيرلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي صورة له رفقة زميله البرتغالي برناردو سيلفا بتدريبات الفريق، وعلق أعلى الصورة: ”أفضل طريقة لوقف هذا الساحر“.



بيكيه يحتفل برقمه القياسي

نشر جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإٍسباني صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص النادي الكتالوني، وعلق أعلى الصورة ”500 مباراة“ حيث خاض بيكيه بالأمس المباراة رقم 500 له بقميص برشلونة في اللقاء الذي جمعه بنادي ريال بيتيس بالدوري الإسباني، وحقق اللاعب رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما بات ثامن لاعب يصل إلى نادي الـ 500 لقاء.



ويليان: 200 مباراة بقميص البلوز

فيما نشر البرازيلي ويليان لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه، وعلق أعلى الصورة ”200 مباراة في الدوري الممتاز أنا سعيد جدًا بالوصول إلى هذه العلامة المهمة وشكرًا نادي تشيلسي لفتح الأبواب لي وجعل ذلك ممكنًا، دعونا نستمر في العمل بجد لتحقيق أهدافنا“.



بوفون: 18 عامًا على أول مباراة بقميص اليوفي

نشر الحارس الإيطالي بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس صورة له بقميص ناديه في أول تمثيل له منذ 18 عامًا في مثل هذا اليوم، وعلق أعلى الصورة ”26/08/2001 أول مباراة لي بقميص يوفنتوس“.



ماركوس كوريا يشكر دي ماريا على الهدف

حرص ماركوس كوريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على توجيه الشكر لزميله أنخيل دي ماريا على الهدف الذي صنعه له الجناح الأرجنتيني حيث نشر كوريا فيديو للهدف الذي سجله بالأمس في شباك تولوز، وعلق اللاعب أعلى الفيديو ”شكرًا بابا“.



تياغو سيلفا: شكرًا يا شباب

نشر تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له من مباراة الأمس التي جمعت بين نادي العاصمة وتولوز بالدوري الفرنسي والتي انتهت بفوز سان جيرمان 4/0، وعلق أعلى الصورة ”شكرًا يا شباب“.



إبراهيموفيتش: تسجيل الأهداف هي لعبته الخاصة

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي صورة له عبر صفحته الشخصية من المباراة التي جمعت بين فريق غالاكسي ولوس أنجلوس التي إنتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق بعدما نجح النجم السويدي في تسجيل هدفين لفريقه، وعلق أعلى الصورة ”مدينتي.. لعبتي.. قواعدي“, كإشارة إلى أن تسجيل الأهداف هي لعبته الخاصة.



نيمار في إعلان لشركة ملابس رياضية

نشر البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له بحذائه الجديد كإعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية، وعلق أعلى الصورة ”عجلات جديدة الحصول على أحدث الماركات“.



كريس سمولينغ: سعيد باليوم العالمي للكلب

نشر كريس سمولينغ لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة لكلبه الخاص عبر صفحته الشخصية بمناسبة اليوم العالمي للكلب، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”سعيد باليوم العالمي للكلب“.



جورجينيو فينالدوم يتفاخر بقلعة الأنفيلد

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية من اللقاء الأخير للريدز بالدوري الإنجليزي وهو يحتفل برفقة زملائه مع جمهور ليفربول، وعلق أعلى الصورة ”قلعة أنفيلد“.

