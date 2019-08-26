دافيد دي خيا متردد بشأن تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

ذكرت تفارير صحفية إنجليزية، الاثنين، أن أطماع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع الحارس الإسباني دافيد دي خيا، ازدادت، بسبب تردد الحارس في تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

وأوضحت صحيفة ”ديلي ميل“، أن دي خيا يفضل الانتظار قليلًا قبل الموافقة على عرض مانشستر يونايتد لتجيد عقده، علمًا أن العقد الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي (صيف 2020).

ويتردد أن مانشستر يونايتد قدّم عرضًا جديدًا لإقناع دي خيا بتجديد عقده، بحيث يحصل الحارس الإسباني على 385 ألف يورو أسبوعيًا.

وأضافت ”ديلي ميل“ أن دي خيا سيؤجل ردّه على عرض مانشستر يونايتد إلى يناير، تحسبًا لتلقي بعض العروض الأخرى.

وفي يناير المقبل يحق لدي خيا التفاوض مع أي نادٍ يريد الانتقال إليه، دون الحصول على إذن من مانشستر يونايتد، لتبقي 6 أشهر على نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن هذه الخطوة، من شأنها أن تدفع إدارة باريس سان جيرمان للتحرك للتعاقد مع دي خيا، البالغ من العمر 28 عامًا، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، حيث قد يضطر مانشستر يونايتد لتقليل طلباته المالية حينها.

وانضم دي خيا إلى مانشستر يونايتد العام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، وقد شارك مع الفريق الإنجليزي في 365 مباراة في جميع المسابقات، استقبل فيها 376 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في 129 مباراة.