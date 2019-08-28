تقارير: ميسي يغيب عن مباريات نادي برشلونة لمدة شهر إضافي.. والجهاز الطبي ينفي

كشفت إذاعة ”RAC1“ أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة.

وأوضحت الإذاعة أن ”ميسي قام بالفحوصات، أمس الثلاثاء، ويبدو أنه ما زال لم يتعافَ بشكل تام وسيكمل غيابه الشهر كاملًا على أن يعود بعد فترة توقف أيام الفيفا“.

وبذلك سيغيب ميسي عن مباريات فريقه ضد أوساسونا يوم السبت المقبل، قبل أن يتوقف الدوري لمدة أسبوعين، بسبب التحاق اللاعبين الدوليين بمنتخبات بلادهم، ثم يعود الفريق لملاقاة فالنسيا، ثم أول مباراة في دوري أبطال أوروبا، والتي لم تحدد بعد، ثم ملاقاة غرناطة، وربما يغيب عن لقاء فياريال بالليغا التي ستقام يوم 24 سبتمبر المقبل.

من جانبه، نفى الجهاز الطبي في برشلونة تعرض ميسي لانتكاسة بسبب الإصابة وغيابه لمدة شهر.

وأوضحت تقارير أن الطاقم الطبي في برشلونة لا يريد المخاطرة بميسي وجعله يلعب ضد أوساسونا، لذلك فهو سيكون بأكمل جاهزية أمام فالنسيا بعد فترة التوقف الدولي.

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1 Leo Messi s’estarà un mes de baixa. Ahir va tenir un problema físic mentre continuava amb el seu procés de recuperació #frac1 pic.twitter.com/tUwKZlE0Bq — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 28, 2019

وغاب ميسي عن أول جولتين مع فريقه في الدوري الإسباني، واستمر غيابه عن التدريبات الجماعية يوم الأربعاء.

وشارك ميسي، صاحب الـ32 عامًا، يوم الـ5 من الشهر الجاري في أول حصة تدريبية للفريق بعد عودته من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، إلا أنه تعرض للإصابة.

واضطر ميسي وقتها لمغادرة تدريبات برشلونة بصحبة الأطباء الذين شخصوا إصابته بشد عضلي من الدرجة الأولى.

وتعد تلك أول مرة يغيب ميسي فيها عن برشلونة في افتتاحية مسيرته بالدوري الإسباني منذ موسم 2009-2010 حينما غاب عن مواجهة سبورتنغ خيخون التي فاز بها فريقه بنتيجة 3-0.

وكان برشلونة قد سقط في مباراته الأولى بالليغا أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف قبل أن يعود ويفوز على ريال بيتيس (5-2) في مباراة تألق فيها الوافد الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سجل هدفين وصنع آخر.