نجل يوهان كرويف يفتتح ملعبه في برشلونة بصحبة ليونيل ميسي

سدد جوردي كرويف، نجل أسطورة برشلونة وهولندا الراحل، ركلة البداية في افتتاح الملعب التدريبي الجديد في النادي الكتالوني الذي يحمل اسم النجم الراحل.

وشارك ابن أسطورة برشلونة الراحل بهذا الحدث مع قادة الفريق الأول لبرشلونة ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه، وسيرجي روبرتو.

وحضرت داني، أرملة يوهان ومارتا توريغون قائدة فريق برشلونة للسيدات، وفيران سارسانيداس قائد الفريق الثاني في النادي الكتالوني حفل تدشين الملعب الذي سبقه تدشين تمثال بالحجم الطبيعي لنجم برشلونة خلال سبعينيات القرن الماضي والمدرب السابق للفريق.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن الملعب سيتدرب عليه فريق برشلونة الثاني والشباب والسيدات، وكذلك ستقام عليه مبارياتهم عندما تسمح الظروف بذلك.

وحضر أيضًا الحفل الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ القادم من أياكس أمستردام إلى برشلونة الموسم الحالي، وشارك أيضًا جوسيب ماريا بارتوميو، وجوردي كاردونر، وإنريكي تومباس، ووجوردي مويكس، بين مديري النادي.

وانضم دي يونغ إلى زملائه الكبار: ميسي، وبيكيه، وبوسكيتش، وروبرتو، عند دائرة المنتصف قبل أن يسدد جوردي كرويف، لاعب برشلونة السابق، ركلة البداية.

وحضر أيضًا العديد من اللاعبين السابقين في برشلونة، مثل كارليس بويول الذي وصل مع إيفان دي لا بينيا وباتريك كلويفرت.