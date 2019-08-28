تقرير يكشف دور نيمار في مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان.. والموعد المتوقع لإعلان الصفقة

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ التفاصيل الكاملة للقاء الذي جمع مسؤولي نادي برشلونة مع نظرائهم في باريس سان جيرمان، والذي استضافته العاصمة الفرنسية أمس الثلاثاء، لحسم موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم سان جيرمان من العودة إلى ناديه السابق برشلونة.

وكان وفد ثلاثي رفيع المستوى من برشلونة ضم كلًّا من إريك أبيدال السكرتير الفني، وخافيير بورداس مدير النادي، والرئيس التنفيذي أوسكار غراو، عقدوا مباحثات مكثفة مع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لحسم موقف نيمار، قبل إغلاق سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى وجود شعور إيجابي لدى مسؤولي برشلونة بأن الأمور تسير في صالحهم خلال المفاوضات مع باريس سان جيرمان، على العكس من مفاوضات سابقة تضمنت لاعبين آخرين مثل: ماركو فيراتي وماركينيوس وتياغو سيلفا.

وأكدت أن نيمار لعب دوراً كبيراً في إيجابية المفاوضات، ففي الوقت الذي كان فيه برشلونة ينتظر إعلاناً رسمياً من اللاعب برغبته في العودة إلى البلوغرانا، كان البرازيلي الدولي يضغط بشدة على مسؤولي باريس سان جيرمان، حيث أوضح لهم بشكل قاطع أنه يريد العودة إلى البارسا ولا يرغب في الاستمرار ضمن الفريق الباريسي، وهو ما عزز موقف البلوغرانا كثيراً خلال المباحثات، ووضع سان جيرمان في الموقف الأضعف.

وتابعت: ”على العكس مما يراه كثيرون، فإن الكرة الآن في ملعب برشلونة، الذي اقترح صفقة تبادلية للحصول على نيمار إضافة إلى مقابل مالي، وأصبح الوضع الآن يعتمد في المقام الأول على قدرة مسؤولي البارسا في إقناع بعض اللاعبين على الرحيل إلى سان جيرمان، وعلى رأسهم الفرنسي عثمان ديمبلي، في جزء من الصفقة التبادلية“.

ونوهت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة إلى أن الوقت لا يصب في مصلحة العملاق الكتالوني حالياً، لأن إقناع اللاعبين بالرحيل إلى بطل فرنسا ليس مهمة سهلة.

وقالت إن اليوم الأربعاء سيشهد اتصالات جديدة بين الناديين، ويمكن أن يكون الخميس هو الموعد النهائي لحسم الصفقة تماماً، سواءً بإعلان عودة نيمار إلى برشلونة أو بقائه في باريس سان جيرمان.