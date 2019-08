المدير الرياضي لنادي برشلونة يزف خبرًا سارًا بشأن مفاوضات عودة نيمار (فيديو)

كشف خافيير بورداس، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن آخر ما توصلت إليه البعثة التي سافرت إلى باريس لبدء المفاوضات مع مسؤولي سان جيرمان، من أجل إعادة البرازيلي نيمار داسيلفا لصفوف البلوغرانا.

وقال بورداس، للصحفيين إثر عودته إلى كتالونيا:“ليس هناك اتفاق حتى الآن“.

وأضاف:“نعم نيمار أقرب لنا، نحن في المفاوضات“.

فيما ردَّ ليوناردو، المدير الرياضي لباريس، عن سؤال بشأن المفاوضات، موضحًا:“سنتحدث حيال هذا الأمر بهدوء“.

وأكدت من جانبها شبكة ”سكاي سبورتس“، أن“مسؤولي برشلونة أحرزوا تقدمًا في محاولتهم إعادة نيمار من باريس“.

Barcelona are making progress in their attempts to re-sign Neymar from Paris Saint-Germain, Sky Sports News understand

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2019