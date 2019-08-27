المدير الرياضي لنادي برشلونة يزف خبرًا سارًا بشأن مفاوضات عودة نيمار (فيديو)

كشف خافيير بورداس، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن آخر ما توصلت إليه البعثة التي سافرت إلى باريس لبدء المفاوضات مع مسؤولي سان جيرمان، من أجل إعادة البرازيلي نيمار داسيلفا لصفوف البلوغرانا.

وقال بورداس، للصحفيين إثر عودته إلى كتالونيا:“ليس هناك اتفاق حتى الآن“.

وأضاف:“نعم نيمار أقرب لنا، نحن في المفاوضات“.

???? لحظة وصول بعثة نادي برشلونة لـ مطار أل برات ???????? pic.twitter.com/gzEXKC554b — FCB Media / IG ???? (@FCBMediaUltra) August 27, 2019

فيما ردَّ ليوناردو، المدير الرياضي لباريس، عن سؤال بشأن المفاوضات، موضحًا:“سنتحدث حيال هذا الأمر بهدوء“.

???? خوسيه آلفاريز ( الشيرنغيتو ) :" مع ليوناردو ( المدير الرياضي لباريس ) ماذا عن نيمار ؟ سوف نتحدث حيال هذا الأمر بهدوء ".

pic.twitter.com/5pWJ8BcUfF — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) August 27, 2019

وأكدت من جانبها شبكة ”سكاي سبورتس“، أن“مسؤولي برشلونة أحرزوا تقدمًا في محاولتهم إعادة نيمار من باريس“.

Barcelona are making progress in their attempts to re-sign Neymar from Paris Saint-Germain, Sky Sports News understand — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2019

وتوجه مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لبحث المفاوضات مع إدارة باريس لضم نيمار.

وتواجد وفد رباعي من برشلونة متجهًا إلى باريس مكون من إيريك أبيدال مسؤول التعاقدات في البلوجرانا، بالإضافة إلى خافيير بورداس المدير الرياضي، وكارسكار جراو الرئيس التنفيذي لبرشولة وأندري كوري.

صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أكدت أن ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، لم يحضر الجلسة كما كان متوقعًا، كما لفتت إلى أن الأمور لم تُحسم بشكل نهائي، ولكن من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاتفاق قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن المحادثات بين مسؤولي الناديين جرت بشكل إيجابي، والرغم من عدم وجود اتفاق نهائي إلا أن برشلونة واثق من إنهاء الاتفاق قبل الثاني من سبتمبر.

على الجانب الآخر يأمل برشلونة في استمرار الضغط من جانب صاحب الـ27 عامًا للسماح له بالعودة إلى كامب نو.

وكانت صحيفة لو باريزيان الفرنسية قد ذكرت أن برشلونة قدم عرضًا بقيمة 170 مليون يورو يتم تقسيمها على دفعتين إلا أنها رأت أن هذا المقترح لن يلقى قبولًا من قبل إدارة باريس التي رفضت مقترح الإعارة وطلبت الحصول على الثنائي عثمان ديبملي، ونيلسون سيميدو، بجانب 100 مليون يورو.

وترك نيمار (27 عامًا) برشلونة قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في التاريخ.

في المقابل، ذكر برنامج ”خوغونيس“ الإسباني، الاثنين، أن ريال مدريد لا يزال يحاول جذب نجم سانتوس السابق، لكن ليوناردو يصر أن تشمل الصفقة البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.