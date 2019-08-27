صحيفة: نهاية اجتماع برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن صفقة نيمار

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن الاجتماع الذي دار بين مسؤولين من برشلونة، والمدير الرياضي لباريس سان جيرمان انتهى دون اتفاق بشأن صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وحسب الصحيفة، فرغم الفشل في التوصل لاتفاق نهائي لكن المسؤولين الحاضرين من برشلونة متفائلين بإمكانية التعاقد مع النجم البرازيلي قبل غلق سوق الانتقالات يوم الإثنين المقبل.

???? الزميل محمد الوضاحي, مُراسل beIN SPORTS من العاصمة الفرنسية باريس عن الاجتماع بين مسؤولي برشلونة ونظرائهم في النادي الباريسي حول عودة النجم البرازيلي نيمار إلى الكامب نو ???????? pic.twitter.com/lEEGyYXLCK — FCB Media / IG ???? (@FCBMediaUltra) August 27, 2019

وشارك أيضًا في الاجتماع الوكيل بيني زاهافي، القريب من عائلة نيمار، وستستمر المفاوضات بشكل غير مباشر بين الفريقين في الأيام القليلة المقبلة.

وحسب صحيفة ”le parisien“، فبرشلونة اقترح 170 مليون يورو للصفقة تُؤدى على قسطين، لكن باريس سان جيرمان لم يعبر عن موقف نهائي من عرض الفريق الإسباني.

ويواصل نيمار الضغط على إدارة باريس سان جيرمان لتركه يرحل دون أن يخرج علنيًا للتعبير عن رغبته في العودة لبرشلونة.