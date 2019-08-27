قناة GOL الإسبانية: نادي برشلونة يستعد للإعلان رسميًا عن عودة نيمار خلال ساعات (فيديو)

كشفت قناة GOL الإسبانية أن الإعلان عن صفقة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى نادي برشلونة قد تعلن خلال ساعات قليلة.

وأوضحت القناة في تقرير مصور لها، يوم الثلاثاء، أن ”نادي برشلونة يطمح للإعلان عن صفقة نيمار خلال سويعات“.

Gol | قد يتم الاعلان عن الصفقة خلال ساعات ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/dsI3WExApD — FCB Media / IG ???? (@FCBMediaUltra) August 27, 2019

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية كشفت عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالاجتماع الذي ينعقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية ”باريس“ بين برشلونة وباريس سان جيرمان لبحث صفقة نيمار دا سيلفا.

ووصلت بعثة النادي الكتالوني في الصباح، بحسب ما أعلنت إذاعة ”RAC1″، والمكونة من أوسكار غراو (المدير العام)، إريك أبيدال (السكرتير الفني)، خافيير بورداس (عضو اللجنة الاستشارية)، أندريه كوري (ممثل برشلونة في البرازيل).

بينما سيقابلهم في الجهة الأخرى ليوناردو (المدير الرياضي) فقط، ونفت الصحيفة الشهيرة حضور ناصر الخليفي هذا الاجتماع، كما أكدت الصحافة الإسبانية في الساعات الماضية.

وسيكون الاجتماع بين الطرفين من أجل تقديم برشلونة لعرضه الخامس والأخير، خاصة وأن النادي الكتالوني لا يمتلك النقود اللازمة لإبرام صفقة بيع نهائي مع نظيره الفرنسي.

وبحسب التقارير بالأمس، تريد إدارة برشلونة استقدام نيمار على سبيل الإعارة لمدة عام أو عامين مع وجود شرط جزائي قيمته 170 مليون يورو لضمه نهائيًا بعد انتهاء المدة.

وأكدت الصحيفة أن هناك أمرًا مؤكدًا بشأن تلك الصفقة، وهي عدم إدراج عثمان ديمبلي في العرض بعد رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان، رغم محاولات برشلونة إقناعه بالرحيل إلى ”حديقة الأمراء“.

يذكر أنه كان هناك اجتماع سابق بين الطرفين في 13 أغسطس الجاري، ولكن لم ينتج عنه أي اتفاق.