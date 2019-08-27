في محاولة لإنقاذ صفقة نيمار.. بارتوميو يتصل بالخليفي قبل جلسة وفد برشلونة

أجرى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بطل الليغا، اتصالًا هاتفيًا، بناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، في محاولة منه للضغط على المسؤول القطري؛ لإقناعه بالتخلي عن نيمار وعودته للنادي الكتالوني، وقد أسفر هذا الاتصال عن حضور الخليفي للاجتماع المقرر اليوم، في باريس.

ويضغط برشلونة، في الأيام الأخيرة، ويبذل كل ما في وسعه؛ لاستعادة نيمار الذي يريد مغادرة باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة بعد عامين في النادي الباريسي.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن بارتوميو أجرى اتصاله الهاتفي مع الخليفي قبل اجتماع وفد من الناديين في باريس يوم الثلاثاء لمناقشة الصفقة.

وقرر بارتوميو اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمحاولة إذابة الجليد مع الخليفي بشأن صفقة نيمار رغم العلاقة المتوترة بين الرجلين إثر هذه الصفقة.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية، يوم الإثنين المقبل، ولذلك تحرك برشلونة سريعًا لإنقاذ الصفقة، ورغم الاتصال إلا أن برشلونة يظل غير متفائل، خاصة أن باريس سان جيرمان ولا سيما الخليفي لا يوافق على أي شيء يطلبه برشلونة إذ رفض الاستغناء عن أكثر من لاعب للنادي الكتالوني.

ومع ذلك ، قرر بارتوميو القيام بمحاولة أخيرة؛ لتخفيف موقف سان جيرمان من أجل نيمار، وذلك قبل رحلة وفد برشلونة إلى باريس، والذي يضم الرئيس التنفيذي أوسكار غراو، ثاني أبرز مسؤول في النادي بعد بارتوميو، والمدير الرياضي إريك أبيدال والمدير خافيير بورداس.

ورفض باريس سان جيرمان، بالفعل انتقال تياغو سيلفا وماركينيوس وأنخيل دي ماريا وأدريان رابيو إلى برشلونة.

وكانت ردة فعله صعبة للغاية في صيف 2017 عندما رفض انتقال الإيطالي ماركو فيراتي إلى برشلونة أيضًا.