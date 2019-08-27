ثلاثاء الحسم.. وفد برشلونة في باريس لحسم صفقة نيمار

تتواصل حلقات مسلسل انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى برشلونة، الذي سيرسل وفدًا في وقت لاحق يوم الثلاثاء إلى باريس لتقديم عرض جديد لبطل فرنسا، الذي يطلب مئة مليون يورو فضلًا عن عثمان ديمبلي ونلسون سيميدو مقابل مهاجم البرازيل.

ويحرص باريس سان جيرمان على التخلص من نيمار الذي يريد العودة إلى برشلونة، لكنه في الوقت ذاته يريد تدعيم صفوفه بديمبلي وسيميدو ومئة مليون يورو، وفقًا لما قالته صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية الواسعة الانتشار.

وفي الوقت نفسه كشفت محطة RAC1 الإذاعية الإسبانية أن مسؤولي الناديين سيجتمعان منتصف نهار يوم الثلاثاء في باريس لمناقشة الصفقة.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن اليوم سيكون حاسمًا بالنسبة لانتقال نيمار قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية يوم الاثنين المقبل.

وقالت الصحيفة ذاتها إن برشلونة سيرد على طلب باريس سان جيرمان باستبدال لاعبيه ومئة مليون يورو بينما يترقب ريال مدريد الموقف.

واجتمع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، مع أوسكار غراو وإريك أبيدال وخافيير بورداس، وهو الثلاثي المكلف بالتفاوض مع باريس سان جيرمان.

ويظل عرض برشلونة قائمًا على استعارة اللاعب الموسم الحالي مع شراء إلزامي الموسم المقبل مقابل 170 مليون يورو العام المقبل.

ويقدر باريس سان جيرمان نيمار بين 250 مليون و300 مليون يورو، وكذلك يقيم ثنائي برشلونة بنحو 150 مليونًا و200 مليون يورو.

ولا ينوي ديمبلي أو سيميدو الرحيل عن برشلونة، رغم أن النادي الكتالوني حذر الجناح الفرنسي مؤخرًا بعد تأخره في الخضوع للفحوصات بعد إصابته أمام أتليتيك بيلباو في الجولة الافتتاحية لليغا.

لكن سيميدو لا يمكن المساس به في ظل إعجاب إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق بقدراته، وفي حالة الرحيل سيفكر بالدفع بموسى واغو أو إعادة سيرجي روبرتو إلى مركز الظهير الأيمن.

وكان هناك العديد من التحولات للوصول إلى هذه النقطة بين الناديين، لكن يبدو أن أحداث يوم الثلاثاء يمكن أن تكون حاسمة في وضع نهاية لهذه القصة.