من هو أنسو فاتي أحدث موهبة شابة في برشلونة؟

دخل أنسو فاتي تاريخ برشلونة خلال الفوز 5/2 على ريال بيتيس أمس الأحد بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني يشارك مع الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وعمره 16 عامًا و298 يومًا.

وفيما يلي بعض الحقائق عن أحدث وجوه برشلونة:

اسمه بالكامل أنسومان فاتي وولد في غينيا بيساو، الدولة الصغيرة الواقعة في غرب قارة أفريقيا، في أكتوبر 2002 ثم انتقل إلى إسبانيا حيث استقر والده بوري.

وقال بوري لمحطة ”كوبي“ الإذاعية الإسبانية عن نجله: ”حضر إلى هنا وعمره 6 أو 7 سنوات، حضرت أنا قبل ذلك ولم أكن أعرف أنه يلعب كرة القدم، أبلغني الجميع بمهارته وقدرته على المراوغة“.

رغم أنه أصبح أحدث لاعب يبرز من أكاديمية برشلونة للشبان لكن المهاجم الشاب نشأ في مدينة هيريرا الصغيرة الواقعة على بُعد 120 كيلومترًا من إشبيلية وبدأ مسيرته هناك.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى بدأت الأندية الكبرى في إسبانيا تحوم حوله وأبدى ريال مدريد وبرشلونة اهتمامهما بالطفل البالغ عمره 9 سنوات حينها.

وقال والده: ”ريال مدريد قدّم عرضًا ماليًا أفضل من برشلونة لكن الأخير أرسل مسؤوليه إلى منزلي ومعهم العقد وأقنعوني، عندما اكتشف إشبيلية الأمر غضِب مسؤولوه وحرموا نجلي من اللعب لمدة عام“.

انضم فاتي إلى برشلونة وعمره 10 سنوات في 2012.

لم يكن أنسو وحده الموهوب الوحيد في العائلة إذ يلعب شقيقاه الأصغر والأكبر في برشلونة أيضًا. وأُعير براهيما (21 عامًا) إلى كالاهورا بينما يلعب شقيقه الأصغر في أكاديمية لامايسا إلى جوار تياغو نجل ليونيل ميسي.

ونظرًا لتمتعه بثقة النادي وقع المهاجم عقدًا مؤخرًا يبقيه في برشلونة حتى 2022 يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ مئة مليون يورو.

واستدعاه المدرب إرنستو فالفيردي للفريق الأول بعد إصابة ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي بعد تألقه مع فريق تحت 19 عامًا في فترة الإعداد للموسم رغم أنه أصغر من معظم زملائه في هذا الفريق بـ3 سنوات.

ولم يصبح فاتي أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في الدوري بفارق 20 يومًا فقط بعد فيسينتي مارتينز الذي شارك مع الفريق الكتالوني وكان عمره 16 عامًا و278 يومًا في فترة الأربعينيات.