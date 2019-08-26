تطورات جديدة في صفقة نيمار.. برشلونة يرفع المقابل المالي في عرض الفرصة الأخيرة

كشفت قناة ”لاسيكستا“ تفاصيل الاجتماع الذي انتهى منذ قليل لإدارة نادي برشلونة الإسباني، والذي تصدرت صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان، جدول أعماله، بحضور رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وقالت ”لاسيكستا“، في تقرير نشرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية اليوم الإثنين، إن إدارة برشلونة ناقشت تفاصيل العرض الأخير الذي ستقدمه إلى باريس سان جيرمان لشراء نيمار، والذي تم التوافق على أن يتضمن مبلغًا ماليًا يتخطى سقف الـ170 مليون يورو، الذي سبق أن وضعته إدارة البلوغرانا للحصول على نيمار.

وأكدت أن الاجتماع ناقش ما إذا كان العرض سيكون عن طريق الشراء المباشر، أو الاستعارة بنية الشراء، وما إذا كان بند الشراء سيكون إلزاميًا أم لا.

وأشارت ”لاسيكستا“ إلى أن تلك النقطة أصبحت خلافية داخل إدارة برشلونة، خاصة أن مسؤولي البارسا يعلمون جيدًا أن إدارة باريس سان جيرمان ترفض تمامًا مبدأ الإعارة، ولا ترغب في بيع نيمار بصفقة خاسرة، بعد أن دفعت 222 مليون يورو قبل عامين للحصول على خدماته.

وتابعت بقولها: ”ناقشت إدارة برشلونة أيضًا فرصة دخول الفرنسي عثمان ديمبلي في صفقة تبادلية مع نيمار، رغم أن ممثلي اللاعب أكدوا أنه لا يرغب في الرحيل عن برشلونة قبل أيام قليلة“.

كما تناول الاجتماع مصير البرازيلي رافينيا، الذي ينتهي عقده رفقة برشلونة صيف 2020، وما إذا كان سيجدد عقده مع الفريق، أم يتم بيعه قبل غلق سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل، كما تم بحث مصير الكرواتي إيفان راكيتيتش، في ظل رغبة يوفنتوس الإيطالي بضم اللاعب، حيث أشارت الشبكة إلى أن برشلونة منفتح على بيع اللاعب حال وصول عرض جيد.