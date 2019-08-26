باريس سان جيرمان يستهدف نجم ريال مدريد لتعويض نيمار

ذكر برنامج ”Jugones“ الإسباني، أن باريس سان جيرمان الفرنسي مصرّ على التعاقد مع النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد وعاد مرة أخرى ليسأل عن وضعه.

ويضع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، مواطنه الشاب هدفًا لتعزيز صفوف الفريق، ليكون بديلًا للنجم نيمار، خاصة أن فينسيوس جونيور منضبط ولا يسبب مشاكل ويملك مؤهلات جيدة.

وسبق لباريس سان جيرمان أن طرح اسم اللاعب على ريال مدريد وتلقى الرفض، وذكرت تقارير إعلامية أنه مستعد لإدخاله في صفقة البرازيلي نيمار.

وبحسب البرنامج، عاد باريس سان جيرمان ليسأل عن وضعية فينسيوس جونيور بعد تقلص فرصه في اللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، لكن إدارة ريال مدريد أبلغتهم مرة أخرى برفضها التخلي عنه.

وانضم جونيور، البالغ من العمر 19 عامًا، إلى ريال مدريد، صيف العام 2018، وشارك مع الفريق الملكي في 33 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع 12، ويمتد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2025.